مخطط أمريكي يهدف إلى تقسيم أوروبا لقسمين

كشف القائد السابق لقوة المهام المشتركة في إيطاليا، الجنرال ماركو بيرتوليني، عن خطة للرئيس الأمريكي جو بايدن يريد من خلالها تقسيم أوروبا واستنزاف روسيا عبر إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بيرتوليني خلال مقابلة مع مجلة "L'Antidiplomatico" قال فيها: "الرئيس الأمريكي لا يريد السلام في أوكرانيا بقدر ما يريد بدء حرب استنزاف هناك، من شأنها أن تجعل روسيا تُستَنزف وأن تقسم أوروبا مرة أخرى إلى أجزاء غربية وشرقية كما حدث في أثناء الحرب الباردة".

كما أشار إلى أن العديد من أعضاء المجتمع الدولي قد كشفوا مخططات بايدن بشأن مصير أوروبا.