وفاة الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر يناهز 96 عاماً

توفي ظهر اليوم الاثنين 26/9/2022، الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن عمر يناهز 96 عاماً.

ونقلت صفحة الشيخ القرضاوي الرسمية على "الفيس بوك" نبأ وفاته.

وكتب على صفحته :" انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله، الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يتقبل صالح عمله في ميزان حسناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين وقد وافته المنية ظهر اليوم، وسوف يعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقا".