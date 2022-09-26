13 قتيلا بينهم أطفال في هجوم على مدرسة روسية

ارتفع عدد ضحايا عملية إطلاق النار في مدرسة مدينة إيجيفسك الروسية، صباح اليوم الاثنين إلى 13.

وقالت وزارة الداخلية الروسية: "أن المهاجم اطلق الرصاص على نفسه وقتل على الفور واعلنت عن اصابة 20 شخصا على الأقل بجروح ".

ووفق الداخلية الروسية فقد وقع الحادث في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، قد وقع صباح اليوم.

واعلن حاكم المنطقة، ألكسندر بريتشالوف، بداية عن إصابة 3 أشخاص، من بينهم طفلان وحارس أمن، بينما تمكنت مديرة المدرسة مع أحد المراهقين الجرحى من إغلاق نفسها في المكتب قبل ان تتحدت الوزارة عن الحصيلة الجديدة.