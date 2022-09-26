طالب من مدرسة عرفات للموهوبين يحصل على المركز الثالث في مسابقة مبرمجي المستقبل

حصدت فلسطين المراكز الأول والثالث والثامن في مسابقة مبرمجي المستقبل الدولية التي عُقدت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ومثّل فلسطين في المسابقة عدد من الفرق المشكلة من طلبة مدارس من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحل في المركز الأول فريق القدس المؤلف من الطلبة نيقولا أبو سعد من مديرية بيت لحم، وصهيب صوالحة، وربا كتوت من مديريه نابلس، فيما حاز على المركز الثالث فريق الكوفية والذي ضم الطلبة محمد عطا لله من مدرسة عرفات للموهوبين بمديرية غرب غزة، وأحمد المحاريق من مديرية جنوب الخليل، وأنس أبو إعمر من مديرية بيت لحم، في حين كان المركز الثامن من نصيب فريق الحرية المؤلف من الطلبة مسك عبد السلام، وآرام عودة من مديرية نابلس، وأريج ملحم من مديرية رام الله والبيرة.

وأبرق د. أحمد أبو ندا مدير عام الإدارة العامة للتقنيات التربوية بالتهاني القلبية للطلبة الفائزين، مبيناً أن الفوز جاء ثمرة التعاون المشترك بين مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية والجنوبية، مؤكداً أن الوزارة تسعى دوماً للارتقاء بقدرات لطلبة في مجال البرمجة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

كما قدم أبو ندا الشكر والتقدير لطواقم التقنيات من مشرفين ومعلمين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على رعاية الطلبة.

يذكر أن المسابقة جرى التحضير لها سابقاً بين شقي الوطن، وشهدت مشاركة من فرق متنوعة من الدول العربية.