كيف يحدث سرطان الثدي.. ما هي الأطعمة التي تقلل من سرطان الثدي؟- هي أسئلة يكثر البحث عنها مع اقتراب شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث يتكون جسم الإنسان من ملايين الخلايا ، والخلية هي الوحدة الأساسية في جسم الإنسان، وتنقسم هذه الخلايا باستمرار، عندما يحدث خلل في الحمض النووي للخلية الحية، ينتج عن ذلك انقسام خلايا أنسجة الثدي ونموها دون الخضوع إلى أنظمة التحكم الطبيعية في الجسم، وقد تغزو هذه الخلايا النسيج المحيط بالثدي، كما يمكن أن تنتقل إلى أجزاء الجسم الأخرى عن طريق الدم والجهاز الليمفاوي إذا لم يتم علاجها، نقدم لكم في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، الإجابة عن "كيف يحدث سرطان الثدي.. ما هي الأطعمة التي تقلل من سرطان الثدي؟"

شهر التوعية حول سرطان الثدي

ما هي أنواع سرطان الثدي؟

1- السرطان الموضعي " الغير منتشر"

الخلية السرطانية الموضعية لا تغزو الأنسجة المحيطة بها، وهي تعتبر مرحلة ما قبل السرطان، وسرطان الثدي الموضعية تنقسم إلى قسمين رئيسيين، وهما:

سرطان القنوات الموضعي، وهو يبدأ في القنوات الممرات التي تنقل الحليب.

سرطان الفصوص الموضعي، وهو يبدأ في غدد إنتاج الحليب.

2- السرطان المنتشر

السرطان الذي ينتشر من حيث بدأ في الثدي إلى الأنسجة المجاورة وإلى أعضاء الجسم الأخرى يدعى بـ سرطان المنتشر، وهناك نوعان من السرطان المنتشر وهما:

سرطان القنوات المنتشر، أكثر أنواع سرطانات الثدي شيوعاً، يبدأ هذا النوع في القنوات اللبنية ومن ثم يخترق جدار القناة ويغزو الأنسجة المحيطة، وهذا النوع قد ينتشر أو لا ينتشر إلى العقد الليمفاوية، أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

سرطان الفصوص المنتشر، في هذا النوع يبدأ السرطان، وينتشر من فصوص الثدي إلى الأنسجة المجاورة وهذا النوع قد ينتشر أو لا ينتشر،إلى العقد الليمفاوية، أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

إن تشخيص وتحديد المرحلة التي يكون فيها السرطان يعتمد على عدة عوامل تجمع عن الورم منها:

حجم الورم

مدى وجوده في العقد الليمفاوية

مدى انتشاره خارج الثدي

نتائج الفحص السريري

نتائج التصوير الإشعاعي

نتائج الخزعة

نتائج العملية الجراحية لاستئصال الورم

إن أخطر أنواع سرطان الثدي هو السرطان الذي لا يمتلك مستقبلات هرمونية ولا يمتلك بروتين (HER2) بالسرطان السلبي الثلاثي، ويعد أخطر أنواع سرطان الثدي الفرعية.

إن بعض تحاليل الدم التي قد تضيف وتساعد في المتابعة المستقبلية، إن تحديد المرحلة يفيد الطبيب في وضع الخطة العلاجية المناسبة.

ما هو سرطان الثدي؟ وكيف يحدث؟

أول علامات سرطان الثدي ظهوراً

وجود كتلة جديدة في الثدي ممكن تكون صغيرةً جدًا بحجم لا يزيد عن حبة البازيلاء.

ظهور كتلة جديدة تحت الإبط واستمرارها طوال مدة الدورة الشهرية.

انتفاخ جزء من الثدي أو ازدياد سماكة جلده.

تهيج جلد الثدي أو ظهور النقرات عليه.

احمرار منطقة حلمة الثدي أو الثدي بأكمله، أو ظهور القشور عليه.

الألم أو الشعور بالضغط في منطقة الحلمة.

اختلاف ملمس الثدي أو حلمته عن السابق.

الشعور بالألم في أي مكان من الثدي.

وجود منطقة في الثدي مختلفة عن شكل أي من الثديين.

تشكل كتلة كروية صغيرة الحجم وصلبة تحت الجلد.

خروج إفرازات غير الحليب من الحلمة، وقد تشمل الدم.

حدوث تغير في حجم الثدي أو شكله.

ماهي أعراض سرطان الثدي الحميد؟

ظهور كتل في الثدي مثل الورم الليفي المتكيّس،النخر الدهني، الورم الغدي الليفي

تغيرات في إفرازات الثدي مثل خروج إفرازات من الحلمة عند تضخمها نتيجةً لالتهاب، وانسداد قنوات الحليب، وخروج إفرازات غير حليبية من الثدي ذات ألوان مختلفة والإفرازات الصفراء إلى الخضراء.

تغيرات على حلمة الثدي مثل حدوث تغير في شكل وموقع الحلمة، أو الشعور بألم واحمرار في الحلمة،

تهيج الجلد في منطقة الثدي.

ظهور كتل أو حدوث تضخم في منطقة الإبطين.

الشعور بتورم وألم مستمر في منطقة الثدي أو الإبطين.

تغير في حجم وشكل الثدي أو تغير في إحساسك به.

نسبة الشفاء من سرطان الثدي 95%، وخفض معدل الوفيات بنسبة قد تصل إلى 30% ويجرى الكشف المبكر من أجل تحسين نوعية ونتيجة معالجة حالات سرطان الثدي، وزيادة معدل نسبة الشفاء.

هل سرطان الثدي يسبب ألم في اليد؟

نعم، سرطان الثدي يسبب ألم في اليد أو المعصم ويعتبر أحد أعراض سرطان الثدي المتقدمة، وقد يرافق الألم تورم في الثدي والشعور بالتنميل أو الخدر والثقل والامتلاء، وضيق في مناطق اليد والذراع والصدر والثدي أو الإبط.

هل سرطان الثدي يسبب ألم في العظام؟

نعم، سرطان الثدي يسبب ألم في العظام، وألم شديد ومفاجئ. تورم وانتفاخ، وسهولة حصول الكسور في العظام.

هل سرطان الثدي يسبب نزول الوزن؟

نعم، وذلك بسبب أن السرطان يحرم الخلايا السليمة من العناصر الغذائية، وعندما يتطور السرطان، يمكن للشخص أن يبدأ في فقدان الوزن تلقائياً، والشخص الذي لا يأكل بسبب نقص الشهية سيبدأ في النهاية في فقدان الوزن.

الأطعمة التي تحمي من سرطان الثدي

عصير البروكلي

عصير الطماطم

الثوم

الزنجبيل

السبانخ

الشاي الأخضر

الجوز

التفاح

الرمان

التوت