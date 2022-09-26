تحديث تردد قناة dmc دراما الجديد 2023 HD  على نايل سات وعرب سات

تحديث تردد قناة dmc دراما الجديد 2023HD على نايل سات وعرب سات ، مئات الالاف من الأشخاص في العديد من الدول العربية يبحثون في هذه الاثناء وخلال الساعات الماضية على تردد قناة dmc دراما الجديد 2023 وسجلت القناة شهرة واسعة مقارنة بالقنوات الأخرى وهي تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة جدًا وقد عمل فريق فلسطين اليوم على وضع التفاصيل التي تتحدث عن هذا الموضوع تعرض عبر قناة dmc مجموعة من البرامج المتنوعة، لعل أبرزها: برنامج 8 الصبح، وبرنامج صاحبة السعادة للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ويمكن الان بكل سهولة تامة التعرف على كامل التفاصيل عند المواصلة في متابعة المقالة مع خطوات ضبطته وهو التالي: .

تردد قناة dmc دراما الجديد 2023 نايل سات

تتميز قناة دي إم سي بتقدم مجموعة متميزة من البرامج وخصوصًا برامج الأسرة، ولذلك يتزايد البحث عن تردد dmc2022الجديد، الأمر الذي دفع فريق الموقع لتخصص هذه المقالة لوضع تردد قناة dmc دراما الجديد 2022 نايل سات و تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2023 نايل سات، خاصة بعد رصد عمليات بحث كبيرة على التردد خلال الأيام الماضية من قبل الجمهور العربي وخاصة المصري.

تردد قناة دي إم سي dmc الجديد 2023 نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2023 dmc drama

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500.

برامج قناة ام دي سي dmc

أولاً : برنامج باب رزق : يقدمه الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.

ثانيًا : قعدة رجالة الموسم الثاني : يقدمه ( كريم فهمي – أحمد فهمي – باسل خياط ) يعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.

ثالثًا: برنامج أتوبيس السعادة : يقدمه الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.

رابعًا: مساء dmc : يقدمه ( رامي رضوان – إيمان الحصري ) يعرض يومياً الساعة 10 مساء.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تحديث تردد قناة dmc دراما الجديد 2023HD على نايل سات وعرب سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .