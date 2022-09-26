غزة: النقل والمواصلات تعلن جملة تسهيلات للسائقين

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين 26/9/2022، جملة من التسهيلات والإجراءات المرورية الجديدة، ضمن مساعيها لتنظيم الحالة المرورية في قطاع غزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور.

قال الناطق باسم الوزارة أ. أنيس عرفات خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المكتب الإعلامي الحكومي:"في ظل الاستماع لمطالب الشارع والسائقين والمؤسسات ذات العلاقة فقد بلورت الجهات الحكومية المختصة جملة من التسهيلات التي تساهم في تنظيم الحالة المرورية وتخدم أبناء شعبنا."

تابع عرفات بالقول، أنه بناءً على قرار متابعة العمل الحكومي؛ تمت الموافقة على تسهيلات وإجراءات مرورية جديدة وهي كالتالي:

1. تمديد حملة التخفيض على رسوم الترخيص والضرائب على المركبات العمومية فقط، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

2. زيادة جهود شرطة المرور لتنظيم الحالة المرورية عند الكراجات والطرق الرئيسية.

3. استمرار السماح بتحويل المركبات الملاكي إلى مركبات نقل عمومي.

4. منع مركبات الملاكي من دخول كراجات المركبات العمومية.

5. المتابعة الميدانية لحركة الدراجات النارية والتكاتك وعربات تجرها الدواب في الطرق الرئيسية.

6. تجميد كافة المخالفات السابقة للسائقين، بحيث يتم شطبها نهائياً لكل سائق يلتزم بالقوانين ولا يعرض نفسه للمخالفة خلال مدة عامين، وفي حال تكرار المخالفة يتم تفعيل هذه المخالفات.

وناشد عرفات، السائقين بضرورة الالتزام بالقوانين، منعا للازدحام وعرقلة سيارات الدفاع المدني والإسعاف، داعيا المواطنين الركوب من الكراجات المتخصصة لنقل الركاب، لمنع الازدحام وتسهيل الحالة المرورية في المفترقات ووسط المدن.

وأكد أن الوزارة تبذل كافة جهودها لخدمة المواطنين وقطاع السائقين، وتنفيذ مسؤوليتها في تطبيق قواعد السير وتحقيق السهولة المرورية.

وأعلن عرفات، بدء العمل على تأهيل شارع رقم 11 في منطقة النصيرات، وشارع رقم 41 في مدينة خانيونس، وذلك بتمويل من صندوق السلامة المرورية الممول من المخالفات المرورية.