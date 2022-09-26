اقتصاد بغزة تحذر من استيراد الكوابل الشعارية المرنة المصنوعة من الالمنيوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:24 ص
26 سبتمبر 2022
اقتصاد بغزة تحذر من استيراد الكوابل الشعارية المرنة المصنوعة من الالمنيوم
اعلان اسفل صورة الخبر

حذرت دائرة الرقابة الصناعية في وزارة الاقتصاد التجار والمستوردين من استيراد الكوابل الشعارية المرنة المصنوعة من الالمنيوم لمخالفتها للمواصفات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جولات تفتيشية ورقابية نظمتها دائرة الرقابة الصناعية بالإدارة العامة للصناعة على عدد من المصانع في محافظة غزة.

وقالت الإدارة ، في إطار حرصها على ضبط جودة المنتجات نظمت جولات تفتيشية على الكوابل الكهربائية المستوردة من الخارج.

وأوضحت الإدارة أنها ضبطت وأتلفت كوابل "بندل" شعاريه مقاس 3×2.5 مم٢ بطول 6000 متر بعد أخذ عينات منها وإجراء الفحوصات الفنية ورسوبها وعدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية المعتمدة وشروط الامن والسلامة.

وفي سياق منفصل قام قسم الصناعات المعدنية بالإدارة العامة للصناعة بتنظيم عدد من الجولات لمتابعة التراخيص الصناعية ومتابعة محاضر تحفظ المعابر.

متعلقات