مسيرات شعبية حاشدة منددة بأعمال الشغب ودعمًا لنظام الجمهورية الاسلامية في كردستان

خرجت صباح اليوم الاثنين 26/9/2022 حشود غفيرة من أبناء الشعب الايراني في محافظة كردستان، في مسيرات منددة بأعمال الشغب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وندّد المتظاهرون بأعمال الشغب التي جرت مؤخراً ورافقها جرائم بحق المواطنين ورجال الشرطة وانتهاك حرمة مقدسات دينية ومساجد في طهران ومدن أخری.

وأكد المشاركون في المسيرات وقوفهم مع "الجمهورية الاسلامية والنظام رافضين مشاريع الاستكبار التي تهدف الى النيل من النظام الاسلامي".

وحمل المشاركون العلم الايراني الى جانب يافطات تدعم نظام الجمهورية الاسلامية، كما اطلقوا الشعارات المناهضة لامريكا وكيان الاحتلال الاسرائيلي.

يذكر ان العديد من المدن الايرانية شهدت الاسبوع الماضي تجمعات ومسيرات في الاماكن التي وقعت فيها أحداث شغب وأدانوا هذه الممارسات المنتهكة للحرمات وتدمير الممتلكات العامة، والتي اسفرت عن استشهاد ثلاثة من افراد الشرطة والتعبئة واصابة 17 آخرين.