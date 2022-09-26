المواصلات بغزة تعلن عن تسهيلات مرورية جديدة

أعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم الاثنين، عن تمديد حملة التخفيض على رسوم الترخيص والضرائب على المركبات العمومية فقط، وذلك حتى نهاية العام الجاري، كما أعلنت عن تسهيلات وإجراءات مرورية جديدة.

وأكد النقل والمواصلات، على زيادة جهود شرطة المرور لتنظيم الحالة المرورية عند الكراجات والطرق الرئيسية، واستمرار السماح بتحويل المركبات الملاكي إلى مركبات نقل عمومي.

وأضافت أن الوزارة منعت مركبات الملاكي من دخول كراجات المركبات العمومية، موضحةً أنها تتابع ميدانيًا حركة الدراجات النارية والتكاتك وعربات تجرها الدواب في الطرق الرئيسية.

وجمدت كافة المخالفات السابقة للسائقين -بحسب وزارة النقل والموصلات- حيث يتم شطبها نهائياً لكل سائق يلتزم بالقوانين ولا يعرض نفسه للمخالفة خلال مدة عامين، وفي حال تكرار المخالفة يتم تفعيل هذه المخالفات.

وناشد الناطق باسم الوزارة أ. أنيس عرفات، السائقين بضرورة الالتزام بالقوانين، منعا للازدحام وعرقلة سيارات الدفاع المدني والإسعاف، داعيا المواطنين الركوب من الكراجات المتخصصة لنقل الركاب، لمنع الازدحام وتسهيل الحالة المرورية في المفترقات ووسط المدن.

وأكد أن الوزارة تبذل كافة جهودها لخدمة المواطنين وقطاع السائقين، وتنفيذ مسؤوليتها في تطبيق قواعد السير وتحقيق السهولة المرورية.

وأعلن عرفات، بدء العمل على تأهيل شارع رقم 11 في منطقة النصيرات، وشارع رقم 41 في مدينة خانيونس، وذلك بتمويل من صندوق السلامة المرورية الممول من المخالفات المرورية.