"ميجا فارم" تحتفل بحصولها على "الأيزو" وإطلاقها "المنصة الإلكترونية"

غزة/نظمت شركة الشرق الأوسط لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل "ميجا فارم"، السبت، حفلا داخلياً لموظفيها وأعضاء مجلس إدارتها، بمناسبة حصولها على شهادة الأيزو نظام إدارة البيئة 14001 ISO وإطلاق المنصة الإلكترونية الطبية.

وحضر الحفل، كل من رئيس مجلس إدارة الشركة د. مروان الأسطل، والمدير العام د. عبد العزيز الشقاقي، وأعضاء المجلس، وجميع الموظفين.

وألقى د. الأسطل كلمته الترحيبية، مؤكدا العمل على الارتقاء بالشركة وتقديم كل ما هو مميز، مثمناً جهود الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة الرامية إلى تطور عمل الشركة وحصولها على شهادات الجودة.

وقال: "نسير عبر منهجية ميجافارم بيتنا الكبير نرتقى معا ونؤكد أن رصيدنا هو موظفنا من أصغر الهرم حتى أعلاه، نحن نصنع النجاح ونحافظ عليه بانتمائنا وفخرنا بشركتنا."

بدوره، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بشركة "ميجا فارم" د. هاني النجار، إن شركته تحصد إنجازاتها خلال عام واحد، بحصولها على شهادة الأيزو 14001:2015، وانطلاق المنصة الإلكترونية.

وأضاف النجار:”أن المنصة الإلكترونية الطبية هي الأولى من نوعها في فلسطين، حيث ستقدم خدمات عديدة للصيادلة، في إدارة العمل، وحركة الحساب، والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الأدوية، وتسهل التواصل المباشر مع إدارة الشركة.

وقدمت شركة New solution صاحبة تطبيق المنصة، خلال الحفل، شرحاً مفصلاً عن آلية عمل المنصة وفوائدها لعموم الصيادلة.

وختم الحفل بتكريم صاحب الفكرة والداعم الأول لإيجاد المنصة الإلكترونية عضو مجلس الإدارة أ. محمد عرفات، واستشاري الشركة للأيزو م. موسى الأسطل، على جهوده في دعم وتطوير الشركة.