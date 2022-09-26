الشيخ عكرمة صبري: ما يحدث في الأقصى خطير والاحتلال يحاول فرض إرادته عبر العنف

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:29 ص
26 سبتمبر 2022
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قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري اليوم الأثنين 26/9/2022 ان  قوات الاحتلال قمعت المرابطين في الأقصى هذه المرة بصورة أكبر، وحولت المسجد إلى ثكنة عسكرية.

وبين الشيخ صبري ان ما يحدث اليوم خطير جداً حيث يحاول الاحتلال فرض إرادته عبر العنف ، مشدداً على انه لا يجوز أن يترك المقدسيون وحدهم في الميدان للدفاع عن الأقصى

وشدد الشيخ صبري على ضرورة أن تتحرك الدول العربية والإسلامية لنصرة المسجد الأقصى وحمايته من الاحتلال.

ودعا المرابطين لعدم الاستسلام في الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط بأعداد كبيرة لصد اقتحامات المستوطنين.

ويشار الى ان أعداد كبيرة من المتطرفين يواصلون اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى ، وسط قمع من قوات الاحتلال للمرابطين المتواجدين لصد الاقتحام الكبير الذي حشدت له قوات الاحتلال منذ عدة أيام .

 

 

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