القيادي شهاب يدعو لتكثيف العمليات الفدائية لاستهداف كل مستوطن يقترب من المسجد الأقصى

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم الاثنين 26/9/2022، ضرورة تصعيد المواجهة مع العدو الصهيوني، وتكثيف العمليات الفدائية البطولية، لاستهداف كل مستوطن يقترب من المسجد الأقصى المبارك.

ودعا القيادي شهاب، خلال تصريحات لإذاعة القدس، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى تفعيل عمليات الطعن والدعس وإطلاق النار، والتحشيد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لمواجهة اقتحامات المستوطنين، مشدداً على ضرورة ألا يرى المستوطنون إلا القوة من الفلسطينيين .

واقتحم المئات من المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي الاقتحامات في ذكرى ما يسمى رأس السنة العبرية، حيث انتشرت أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال في ساحات المسجد، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين في الأقصى، واعتقلت عددا من المواطنين، وأجبرتهم على الخروج من المسجد، ومنعت دخول من دون سن الأربعين.

وردد المرابطون التكبيرات والهتافات المناهضة للاحتلال، لإرباك قوات الاحتلال والمستوطنين، ومنعهم من دخول الأقصى.

يتبع