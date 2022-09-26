لبنان: ارتفاع عدد ضحايا مركب الموت إلى 95

ارتفع عدد ضحايا مركب الموت قبالة السواحل السورية إلى 95 وفاة، فيما يواصل أهالي مدينة طرابلس شمال لبنان اليوم الاثنين 26/9/2022، تشييع ضحايا غرق المركب الذي كان يقلهم بقصد الهجرة الخميس الماضي.

وأعلن وزير النقل اللبناني علي حمية إن 95 شخصا لقوا حتفهم في الحادث، بينهم 24 طفلا و31 امرأة.

ويتم نقل الضحايا إلى مدينة طرابلس عبر اسعافات الصليب الاحمر الذي تسلم جثثهم عند معبر العريضة من قبل الهلال الاحمر السوري.

ووصل الى لبنان عدد من الناجين اثر غرق مركب الهجرة الذي كان يقلهم قبالة شواطئ طرطوس.

ودخل الناجون إلى لبنان عبر معبر العريضة الحدودي، وبعد التنسيق مع الجانب السوري عبر الهيئة العليا للإغاثة وبالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والهلال الاحمر الفلسطيني.

وبالتزامن، توجه عدد من الاهالي الى طرطوس في محاولة للتعرف على الجثامين التي وصلت الى مستشفى الباسل بعد سحبها من البحر.