سعر صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم الاثنين 26 سبتمبر أيلول 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر سفر الدولار في الجزائر اليوم، و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب و اليورو في تعاملات اليوم في الجزائر، حيث تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات لدى البنك المركزي، كما هبط بالسوق الموازية (السوداء).

ومع ارتفاع صادرات الغاز الجزائرية شهد الدينار صمودا أمام كل من اليورو والدولار وتمكن من تحقيق مكاسب بفضل التدفق النقدي القادم من صادرات الغاز.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليهبط إلى مستوى 137.62 دينار للشراء، و137.68 دينار للبيع، مقابل 138.60 دينار للشراء، و138.67 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria.dz".

وتراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليهبط إلى مستوى 174.42 دينار للشراء، و176.36 دينار للبيع، مقابل 174.46 دينار للشراء، و176.39 دينار للبيع ، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والاسترليني اليوم في الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 140.52 دينار للشراء، و140.53 دينار للبيع، مقابل 140.42 دينار للشراء، و140.44 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وظل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في الجزائر عند مستوى 157.30 دينار للشراء، و157.37 دينار للبيع، مقابل 158.60 دينار للشراء، و158.65 دينار للبيع خلال تعاملات أمس فيما سجل هبوطا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم ليصل إلى 195.45 دينار للشراء، و197.62 دينار للبيع.

ويسجل الدينار الجزائري منذ نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، انتعاشا ملحوظا أمام سلة من العملات الأجنبية (اليورو والدولار) في التعاملات الرسمية البنكية، إذ سجل ارتفاعًا بنسبة 12.5% خلال سنة 2022 مقارنة بالسنة الماضية، وفق متابعين للشأن المالي.

واتجهت هذه الوضعية الجديدة لدفع الدينار نحو تحقيق مكاسب معتبرة، حيث بلغ كل من اليورو والدولار نحو 140 دينارا، فيما رسمت الحكومة بشأن قانون الموازنة لسنة 2022، قيمة الدينار الجزائري بـ149 دينارا للدولار الواحد، وهي نتيجة لم تحدث منذ عقد كامل.

في الوقت نفسه، أعاد تعافي العملة الوطنية بعدما تحول إلى حديث الساعة التساؤل عن انعكاسات هذا الوضع في تحسين القدرة الشرائية وتخفيف العبء على "قفة" المواطن عشية الدخول الاجتماعي.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.36 دينار للشراء، و37.36 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية بنحو 47.84 دينار للشراء، و48.37 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.25 دينار للشراء، و38.26 دينار للبيع، ولدى السوق الموازية (السوداء) سجل نحو 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 453.45 دينار للشراء، و454.08 دينار للبيع، وسجل لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 580.60 دينار للشراء، و587.05 دينار للبيع.