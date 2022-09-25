رسائل وعبارات التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022، ويقدم لكم مقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف، وهو من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الناس لتبادل الرسائل مع أصحابهم واقاربهم بالتهاني بمناسبة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يتبقى على مجيئه سوى أيام معدودة، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل الناس عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل الشهير، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: رسائل وعبارات التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022، ولقراءة هذه الرسائل نرجو متابعة المقال لللنهاية.

رسائل وعبارات التهنئة بالمولد النبوي

ويحتفل المسلمون بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف في بداية شهر ربيع الأول، وذلك عن طريق مدح الرسول وذكر صفاته والأدعية وأهم عبارات بمناسبة مولد النبوي الشريف حيث يتبادل المسلمون التهنئة لإحياء هذه الذكرى العطرة بأطيب الذكر والأشعار.

وهناك العديد من العبارات بمناسبة مولد النبوي الشريف لإرسالها لأحبائك لتهنئتهم بعيد مولد النبي الكريم، ونقدم إليكم عبارات المولد النبوي الشريف 2022 وهي كما يلي:

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي 2022

ومن أهم عبارات بمناسبة مولد النبوي الشريف ما يلي:

- في مولد الهادي محمد "عليه السلام" يُصبح للأشياء بهجة كبيرة، فهو النبي والشفيع والهادي الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا بهديه إلى الإسلام العظيم.

- في عيد مولد سيد الأنبياء والمرسلين تلهج القلوب بالرجاء والصلاة عليه، فالصلاة على النبي الحبيب تشفع يوم القيامة لكل مسلم وتعلو بها الرتب والدرجات.

- أتى عيد المولد النبوي، فيا أرض احتفلي وتزيني بهذا اليوم، ويا حدائق أزهري بالورد والياسمين والريحان، ويا سماء تزيني بالنجوم والأقمار، فهذا مولد الهادي.

- كل عام وأنتم بخير وعافية، كل عام وأنتم تستظلّون بظلال الإسلام والقرآن وسيرة النبي العربي الأمي الذي اختاره الله ليحمل رسالة الإسلام الخالدة للعالم أجمع.

- يا طيور الفرح غرّدي بهجة بمولد الهادي الأمين، ويا عيون القلب تهيأ للسرور، فها هو مولد الهادي جاء لينثر العطر والسرور في القلوب والأرواح والبلاد.

- كل عيد مولد نبوي وراية الإسلام خفاقة عالية والمسلمون في أفضل حالٍ بإذن الله، عيد مولد نبوي مبارك محملًا بالخير والبركة والسرور الذي لا ينضب أبدًا.

- كما في كل عيد مولد يمر، لا يمكن أن تمضي هذه المناسبة الجميلة العظيمة دون طقوسٍ لها قدسيتها ومهابتها، لأنه عيد مولد سيد الكونين، كل عام وأنتم بألف خير.





رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2022

- هذا ربيعك يا محمد غردا، فترى الوجود مغردا مرددا، ما أن أطل على الوجود ضياؤه، حتى أنار العالمين إلى الهدى.

- أراد ربك أن يجلي رحمة، في الكون فأختار النبي محمدًا، قد زينته شمائل محمودة، فغدًا على كل العوالم سيدًا.

- ملأت الكون يا طه سرورًا، وفاحت ذاتك المثلى حبورًا، لقد زينت الدنيا عطرًا ونورًا، وقد أسقيتها ماء طهورًا.

- زهور لأحلى طلّة وبخور تدور بقدوم مولد الرسول المؤيَّد المنصور محمد.

- البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.

رسائل في مدح الرسول

- يا مولدًا قد حوى عزًّا وإقبالًا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالًا، نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المُجتَبَى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.

- وُلِد نور الإسلام، وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد. كل عام وأنتم بألف خير.

- أرسل لك وردة جوريّة بماء الورد مرويّة مكتوب عليها تهنئة بمولد سيد البشريّة.

- الليلة أفراح وسرور صارت الدنيا تنور نبارك لكم ميلاد الرسول.