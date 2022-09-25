طالع أسعار الذهب مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب من كافة العيارات في سوريا.

أسعار الذهب في سوريا

و استقرت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات الاثنين سبتمبر/أيلول 2022، رغم هبوط "النفيس" عالميًا لأدنى مستوى منذ أبريل 2020.

و شهدت الأسواق العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال تعاملات اليوم، نحو 132.930 ألف ليرة (52.91 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 116.316 ألف ليرة (46.29 دولار).

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، ليبقى عند مستوى 99.699 ألف ليرة (39.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 77.543 ألف ليرة (30.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا اليوم، نحو 4.134 مليون ليرة (1645 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 930.531 ألف ليرة (370.36 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 25 دولارًا، في نهاية تعاملات الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، لتسجل أقل مستوى في أكثر من عامين، مع ارتفاع العملة الأمريكية.