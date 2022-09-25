كم سعر غرام الذهب عيار 21 و 24 في مصر النهاردة الاثنين 26 سبتمبر 2022 | أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري

أسعار غرام الذهب عيار 21 و 24 في مصر بتعاملات اليوم الاثنين 26 سبتمبر أيلول 2022، يبحث الكثير من الأشخاص، خصوصاً المستثمرين و الشباب المقبلين على الزواج من النساء الرجال عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر وسط تراجع عمليات البيع والشراء بالسوق.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 1038 جنيها (52.91 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) عند 907.97 جنيها (46.29 دولار) وهي نفس الأسعار بنهاية تداولات أمس.

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر عند 778.26 جنيه (39.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 605.30 جنيه (30.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر اليوم نحو 32271 جنيها (1645 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7264 جنيها (370.36 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 25 دولارًا، في نهاية تعاملات الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، لتسجل أقل مستوى في أكثر من عامين، مع ارتفاع العملة الأمريكية.