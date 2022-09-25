"تيك توك" تطرح ميزة التصويت السلبي على التعليقات

أعلنت منصة الفيديو القصير تيك توك (TikTok)، اليوم الأحد، عن طرح ميزة، تسمح للمستخدمين بالتصويت السلبي على التعليقات.

وسيظهر الزر بجوار إبداء الإعجاب بالتعليقات الفردية أسفل مقاطع الفيديو، في شكل رمز إبهام لأسفل يمكن للمستخدمين النقر فوقه.

وستكون الميزة التي تم الإعلان عنها لأول مرة كاختبار في أبريل، متاحة الآن للمستخدمين على مستوى العالم، وفقًا لـ تيك توك.

ويمكن للمستخدمين التراجع عن التصويت السلبي عن طريق النقر على الزر مرة أخرى، ولن يتمكن سوى الشخص الذي يقوم بالتصويت المعارض من رؤية أنه قد قام بذلك.

وعلى عكس عدد الإعجابات التي يتلقاها التعليق، فإن عدد الأصوات المعارِضة غير مرئي للعامة، مما يشير إلى أن التصويتات السلبية ستعمل بشكل أكبر كأداة مراجعة خلفية، على الرغم من أن تيك توك ليس واضحا بشأن كيفية استخدام الأصوات السلبية.

وقال تطبيق تيك توك، إن التصويت المنخفض للتعليقات هو “طريقة جديدة لسماع التعليقات مباشرة من مجتمعه”، وسيسمح للمنصة بتحديد التعليقات “غير الملائمة أو غير الملائمة” بشكل أفضل، و بالإضافة إلى التصويت السلبي على التعليقات، سيظل لدى المستخدمين خيار الإبلاغ عن التعليقات لانتهاك قواعد تيك توك.