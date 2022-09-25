احذروا سرطان المريء، ما علاقة القهوة؟

فجر الطبيب المصري الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مفاجأة صادمة عن تناول القهوة وهي ساخنة.

وكتب جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحلو ما يكملش، القهوة مفيدة للقلب وكهرباء القلب والشرايين والكبد الذهني”.

وأضاف شعبان في منشوره أن دراسة حديثة كشفت أن القهوة الساخنة جدا قد تزيد من احتمالية حدوث سرطان المريء.

وكتب قائلا “سيبها تبرد شوية، أنا باشربها باردة جدًا”.

ورغم هذا التحذير، إلا أن دراسات أخرى كانت داعمة لتناول القهوة بشكل معتدل، آخرها دراسة لجامعة ساوثرون ميديكال الصينية تفيد بأن الأشخاص الذين يشربون كميات معتدلة من القهوة، المحلاة أو غير المحلاة، تنخفض لديهم نسبة الوفاة الناتجة عن أمراض مختلفة.