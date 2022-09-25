"الأعياد اليهودية".. مناسبة لتنغيص حياة الفلسطينيين في القدس و الضفة الغربية

تشكل الأعياد اليهودية مع بداية الاستعداد لها كابوساً ينغص حياة المقدسيين، و خصوصاً أنها تتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال في المدينة المقدسة، تصاحبها إجراءات تعسفية تحت ذريعة تأمين احتفالات المستوطنين.

وتحد الإجراءات الأمنية التي تفرضها قوات الاحتلال من حركة الفلسطينيين في المدينة المقدسة، و تشمل حركة التجار و طلبة المدارس، كما يُؤثر الطوق الأمني على آلاف العمال من الضفة الغربية و القدس المحتلة، الذين يمنعون من الوصول إلى أماكن عملهم.

كما تجلب الأعياد اليهودية معها ويلات للمقدسيين، من خلال شتى أنواع القمع و التنكيل من قبل جيش الاحتلال و المستوطنين.

المختص في شؤون القدس، فخري أبو ذياب أشار الى أن الأعياد اليهودية يرافقها عقاب المقدسيين شهر كامل، سواء من إغلاق المدارس و المتاجر و الأسواق، بحجة تأمين احتفالات المستوطنين في المدينة.

و لفت أبو دياب في حديث له عبر قناة "القدس اليوم" و تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الى أن الأعياد اليهودية كما هي الانتخابات، تشكل فرصة للاحتلال لمعاقبة الفلسطينيين، و السبب هو قربهم من المسجد الأقصى و رباطهم فيه.

و أوضح أن الخطر على المسجد الأقصى ليس في "عيد راس السنة العبرية"، رغم انه سيكون هناك اقتحامات تتزامن مع احتفالات "يوم الغفران"، بل إن الخطر سيكون أكبر في "عيد المظلة"، حيث أن تلك الفترة ستكون عصيبة و سيتخللها اقتحامات للمستوطنين، و ادخال للقرابين الى ساحات المسجد الأقصى، كما يجري في كل عام، مشيراً الى أنه خلال العام الماضي اقتحم اكثر من 90 ألف مستوطن الى المسجد الأقصى، ضمن مخططات بناء "الهيكل المزعوم".

و أضاف: "الخطورة يوم غدٍ ستكون كبيرة في المسجد الأقصى، حيث سيتم اقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة من سلوان و باب المغاربة، و من كافة الاتجاهات، و ستعاني القدس مع بدء نفخ البوق الذي يعني الانتقال من زمن الى زمن، أي الانتقال من هيمنة و سيادة إسلامية على المسجد الأقصى الى سيطرة يهودية".

و أشار الى أن الظروف السياسية مناسبة للاحتلال في هذه المرحلة لتنفيذ مخطط بناء الهيكل المزعوم، في ظل حالة الصمت العربي و الإسلامي، و اتفاقيات التطبيع مع بعض الأنظمة العربية.

و تابع قائلاً: "يجب ان يكون هناك تدخلا عاجلا من الدول العربية، و ان يتوقف التطبيع و الصمت العربي.. الادانات لا تكفي لما يجري، بل إن المطلوب موقف عربي إسلامي جدي لإيقاف هذه المشاريع التهويدية".

و لفت الى أن "جماعات الهيكل" تستغل البعد الديني لتحقيق مكاسب سياسية، في حين أن الموقف الرسمي لا يتجاوز ردات الفعل، لا سيما الفردية و العائلية منها، دون مخططات و مرجعيات استراتيجية.

كما دعا أبو ذياب لتشكيل مخططات ذات بعد ديني و سياسي تعتمد على كل أوراق الضغط في إدارة هذه المعركة.

و رفع الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، حالة التأهب العليا بموازاة التعزيزات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت الشرطة عن نشر الآلاف من عناصرها داخل مدينة القدس المحتلة، وفي البلدات والمدن المختلفة، عشية عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022.

ويأتي ذلك بموازاة فرض إغلاق محكم، بدءا من الرابعة من عصر اليوم، على الضفة الغربية المحتلة والمعابر البرية لقطاع غزة، في ظل استمرار "الإنذارات" الاستخباراتية في إسرائيل من احتمالات تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، سواء في الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات القائمة فيها، أو في الداخل المحتل.