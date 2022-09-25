بالفيديو الاحتلال يُحرق منزلاً ويصيب العشرات بالاختناق في مواجهات بسلوان

أحرق جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منزلاً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وكانت قد اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.

وأفادت مصار محلية، بأن المواجهات اندلعت في حيي عين اللوزة وأبو تايه، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لاحتراق منزل المواطن نور أبو تايه، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وأوضحت المصادر، بأنه خلال المواجهات في البلدة أطلق الشبان المفرقعات النارية تجاه جنود جيش الاحتلال؛ ما أدى لهروبهم من المكان.