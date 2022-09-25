سويسرا تتلف 10.3 ملايين جرعة من لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا بعد انتهاء صلاحيتها

كشفت وزارة الصحة السويسرية أمس السبت عن خطتها لإعدام 10.3 ملايين جرعة من لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا بعد انتهاء صلاحيتها الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة إنه ليس أمامها خيار سوى إتلاف الجرعات بعد انتهاء صلاحيتها الأربعاء الماضي، وفق وكالة "كيستون-إيه تي إس" للأنباء.

وأكدت الوزارة تقريرا لموقع الأخبار السويسري "بيوباشتر" قدر قيمة الجرعات التي ستتلف بنحو 280 مليون فرنك سويسري (285 مليون دولار).

وأشارت وزارة الصحة، إلى استراتيجية الشراء المبكرة في السباق لتطوير لقاحات لمواجهة جائحة كوفيد.

وقد طلبت سويسرا جرعات كثيرة من مختلف الشركات المصنعة، وثبات فاعلية لقاحي فايزر ومودرنا جعل فائضها من الجرعات كبيرا.

وقدر موقع "سويس انفو" الإخباري في يونيو أن لدى سويسرا فائضا بنحو 38 مليون جرعة من لقاحات كوفيد المختلفة تنتهي صلاحيتها قبل نهاية العام.

وقالت الوزارة إن نحو 3.5 ملايين جرعة من لقاح مودرنا الجديد والمعدّل ستكون متاحة عندما تبدأ سويسرا حملة التعزيز التالية الشهر المقبل.

ولقحت سويسرا التي سجلت 13556 وفاة بكوفيد منذ بداية الوباء، نحو 70% من سكانها البالغ عددهم 8.7 ملايين نسمة.