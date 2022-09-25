بسبب تشافي.. أزمة جديدة تهدد استقرار برشلونة، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال الأزمة التي يشهدها فريق برشلونة وتهدد استقراره، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أزمة برشلونة التي تهدد الفريق بعد الأنباء التي تحدثت عن احتمال فقد تشافي بعض معاونيه في الفريق خلال الفترة المقبلة، وقد زادت عمليات البحث مؤخراً من قبل عشاق الرياضة حول العالم عن الموضوع، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث من قبل المتابعين عبرر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: بسبب تشافي.. أزمة جديدة تهدد استقرار برشلونة، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال حتى النهاية.

أزمة برشلونة الجديدة

أصبح تشافي هيرنانديز مدرب برشونة مهددا بفقد بعض العناصر من جهازه الفني المعاون داخل النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وكان تشافي (42 عاما) قد تولى تدريب برشلونة في منتصف الموسم الماضي، بموجب عقد يربطه بالنادي الكتالوني لمدة موسمين ونصف.





الكشف عن راتب تشافي

شبكة "ARA" الإسبانية كشفت في تقرير لها عن راتب تشافي مع برشلونة، مؤكدة أن أسطورة البلوجرانا يتقاضي راتبا سنويا يقدر بـ4 ملايين يورو.

وأضافت الشبكة أن هذا المبلغ يتم توزيعه على الجهاز الفني بالكامل، والذي يضم 8 مساعدين لتشافي في جميع التخصصات البدنية والفنية والطبية.

ويضم الجهاز الفني لتشافي كل من شقيقه أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليجري كمساعدين وإيفان توريس كمدرب للياقة البدنية.

وفي جانب تحليل الأداء، يتواجد كل من ديفيد براتس، وتوني لوبو، وسيرجيو جارسيا، وفي العلاج الطبيعي كارلوس نوجيرا، فضلا عن دي لافوينتي مدرب حراس المرمى.

عروض لمساعدي تشافي

ووفقا للتقرير، فإن بعض الأفراد من مساعدي تشافي اعترفوا مؤخرا بتلقيهم بعض العروض للعمل داخل أندية أوروبية كبيرة وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن الأمر الذي يجعلهم يتمسكون بالاستمرار مع تشافي حتى الآن، هو الإيمان بمشروع المدرب الشاب داخل برشلونة والذي بدأ للتو فضلا عن الولاء له.

الشبكة الإسبانية حرصت في نهاية تقريرها على تحذير برشلونة من انفراط عقد الجهاز الفني، والتشديد على ضرورة إيجاد حل لربطهم بالنادي من خلال عقود أقوى.

وقاد تشافي وجهازه برشلونة لانطلاقة مميزة هذا الموسم، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد وبـ5 انتصارات وتعادل وحيد.