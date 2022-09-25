بالفيديو لأول مرة.. إبراهيموفيتش يمثل في أحد الأفلام!

يستعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم ميلان لخوض أولى تجاربه في التمثيل.

ويُشار إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش الذي يقترب من بلوغ عامه الـ41، يغيب في الوقت الحالي عن فريقه إي سي ميلان الإيطالي، بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة في الركبة، ويستغل هذه الفترة في خوض أولى تجاربه التمثيلية.

ويشارك المهاجم السويدي في بطولة فيلم "أستيريكس وأوبيليكس (الإمبراطورية الوسطى)"، وهو الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي الشهير "إستيريكس وأوبيليكس: مهمة كليوباترا"، الذي تم إنتاجه عام 2002.

وكان زلاتان قد أعلن عن مشاركته في الفيلم عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" في بداية شهر أبريل/نيسان الماضي، من خلال نشر صورة عليها اسم الشخصية، بدون تفاصيل إضافية.

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن زلاتان صاحب سيجسد شخصية رجل من حقبة الرومان يحمل اسم "كايوس أنتيفيروس" ضمن أحداث الفيلم.

وسيتولى إخراج الفيلم المخرج الفرنسي الشهير جيوم كانيه وسيعرض في قاعات السينما عام 2023، بمشاركة نجوم كبار في عالم السينما.

وقامت الشركة المنتجة للفيلم، بنشر الفيديو الدعائي "التريلر" الرسمي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.

وفور نشر الفيديو، انتشرت بعض الصور لزلاتان من الفيلم الذي يدور حول عالم الأساطير والقوة الخارقة، وظهر زلاتان مرتديا زي المحاربين ويخوض بعض المعارك.

يذكر أن إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان في 2020 قادما بشكل مجاني من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بعد فترة أولى في "الروسونيري" بين 2010 و2012، وجدد عقده مع النادي حتى الصيف المقبل.