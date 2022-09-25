هل إصابة النساء بكورونا يضر بالاستجابة المناعية للمشيمة؟

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض التوليد وأمراض النساء، أن إصابة المرأة بفيروس كوفيد19 أثناء فترة الحمل يضر بالاستجابة المناعية للمشيمة.

وقالت أستاذة أمراض النساء في كلية الطب بجامعة واشنطن الدكتورة كريستينا آدمز والدورف : "هذه أكبر دراسة حتى الآن عن المشيمة من النساء اللواتي كان لديهن إصابة بـ كوفيد19 خلال فترة الحمل، لقد فوجئنا بالنساء، يعانين من المشيمة مع استجابة مناعية عكسية للعدوى الجديدة."

وأضافت آدمز والدورف أن هذا الاستنتاج كان طرف الخيط لمعرفة كيفية تأثير كوفيد19 على تطور الجنين أو المشيمة.

وأشارت إلى أن كوفيد 19 لا يضر بالجنين النامي لأنه كان هناك عدد قليل جدا من الأطفال الذين ولدوا بعدوى كوفيد19 ، كما أشارت.

وقالت آدمز والدورف: "لكن ما نراه الآن هو أن المشيمة عرضة لـ كوفيد19، وتغير العدوى الطريقة التي تعمل بها المشيمة، ومن المحتمل أن تؤثر بدورها على تطور الجنين، وحتى الآن، فإن الدراسات حول كيفية تأثير كوفيد19 على تنمية الجنين أو الطفل محدودة للغاية لأن الأطفال ما زالوا صغارا للغاية".

وأشارت المؤلفة المشاركة الدكتورة هيلين ستلوفيتش، أستاذة ومديرة طبية مشتركة لتصوير الأمومة للأمهات في Intermountain الرعاية الصحية في ولاية يوتا، إلى أن الاطفال المولودين للأمهات المصابات بـ كوفيد19 في أي وقت أثناء الحمل سيحتاجون إلى مراقبة أثناء نموهم.

وتوفر المشيمة التغذية والأكسجين وحماية المناعة للجنين حتى وقت الولادة، وأظهرت الدراسات التي تقودها آدمز والدورف أن النساء اللائي يصبن بـ كوفيد19 لديهن معدل وفيات أعلى بكثير من النساء اللواتي لا يصبن به، لقد وجدت دراسات أخرى أن النساء الحوامل من المرجح أن يخاطرن بالمستشفيات أو الولادة قبل الأوان، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

من غير المعروف كيف يمكن أن تؤثر متغيرات Covid-19 المختلفة على الأم أو الجنين ، واتفق آدمز والدورف وشوفيتش.

وقالت آدمز والدورف: "إن دراسة كل من المتغيرات في الوقت الفعلي أمر صعب للغاية ، لأنها تستمر بسرعة كبيرة، لا يمكننا متابعتها. نحن نعلم أن متغير دلتا Covid-19 كان أسوأ بالنسبة للأفراد الحوامل، نظرًا لوجود ارتفاع في الإملاص، وفاة الأم والاستشفاء في ذلك الوقت. "

وبحسب آدمز والدورف يجب على النساء الحوامل أولا الحصول على التلقيح والدعم، والاستمرار في القناع والبقاء ضمن فقاعة صارمة من الأفراد الذين يتم تطعيمهم .

وقالت "قد يكون المرض خفيفا، أو قد يكون شديدا، لكننا ما زلنا نرى هذه الآثار غير الطبيعية على المشيمة، يبدو أنه بعد الإصابةCovid-19 أثناء الحمل ، يتم استنفاد المشيمة بسبب العدوى، ولا يمكن استعادة وظيفتها المناعية."

تمت دراسة ما مجموعه 164 امرأة حامل، 24 مريضة سليمات غير مصابات كمجموعة مراقبة و 140 أصبن بـ كوفيد19 حدثت الولادة قبل الأوان في حوالي 3 أضعاف المعدل من النساء اللاتي عانين من كوفيد19 بالمقارنة مع اللواتي الذين ليس لديهن إصابة. وحوالي 75 ٪ من النساء اللواتي أصبن بفيروس كورونا كن إما من دون أعراض أو لديهن أعراض خفيفة، وفقا للدراسة.

تم الحصول على أنسجة المشيمة بموافقة المريضة إما من خلال مجلس المراجعة المؤسسية لبحوث الرعاية الصحية Intermountain ، في سولت ليك سيتي، ولاية يوتا، أو قسم المواد البشرية بجامعة واشنطن، تم جمع الأنسجة المشيمة من قبل مقدمي الخدمات الطبية في وقت التسليم.