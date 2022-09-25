تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم، يستعد الزمالك لمواجهة إليكت سبورت المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد 25/9/2022م، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة الزمالك وإليكت سبورت، والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت، وكذلك تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت مساء اليوم، فضلاً عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام إليكت سبورت وكذلك تشكيل إليكت سبورت المتوقع أمام الزمالك مساء اليوم.

بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم

ووفي مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم،

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، الدفاع: محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة ،الوسط: محمد أشرف «روقا» – يوسف إبراهيم «أوباما»– سيد عبدالله «نيمار»، الهجوم: يوسف أسامة نبيه- محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أحمد مصطفى «زيزو».

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت

وفي اطار مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم، وتنقل قناة أون تايم سبورتس ONTIME SPORTS مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم الأحد فى دوري أبطال أفريقيا، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويدخل فريق االزمالك المباراة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق خاصة في الدوري الذي توج به 2022، وفي محاولة جديدة للمدرب لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الزمالك ومواصلة تحقيق معه الانتصارات، خاصة ، لذلك قررنا في مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت مساء اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

مشاهدة مباراة الزمالك وإليكت سبورت بث مباشر اليوم يلا شوت

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

مباراة اليوم! 🏹

الزمالك🆚 اليكت سبورت

🏆 دوري أبطال إفريقيا

🗓️ 25 سبتمبر 2022

🕓 8:00 مساء

🏡 ستاد القاهرة الدولي#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/h8ZTUdZASn — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 25, 2022

تردد قناة أون تايم سبورت 2022

ويعتبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات، من الترددات التي عليها عمليات بحث كثيرة ومستمرة كون فضائية اون تايم سبورتس هي قناة مخصصة في بث المحتويات الرياضية المتنوعة على مدار 24 ساعة في اليوم، ولا تقتصر على بث حدث رياضي معين، بل تركز على مختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية وقناة ONTIME SPORTS 3 تهتم بجميع أنواع الرياضة، ولا يقتصر الأمر على كرة القدم فقط مثل معظم القنوات الرياضية الأخرى، ولهذا السبب نالت على إعجاب ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي، كما وتعد قناة اون تايم سبورت 3، واحدة من أهم القنوات الرياضية الموجودة على الساحة الآن، وهي مصممة لتضم مجموعة من البرامج المتميزة التي تغطي باحتراف أهم الموضوعات والأخبار الرياضية من قبل مجموعة من الرياضيين والإعلاميين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إليكت سبورت

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي "عبد الله جمعة"، محمود حمدي" الونش".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - "أوباما" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد "نيمار" - محمود "شيكابالا"، احمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022

وضمن مقالنا تردد قناة أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم، يمكنك للمشاهد بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة Ontime Sport من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك ، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

ويمكن من خلال الرابط التالي ضبط تردد قناة اون تايم سبورت هنـــــــــــــــا

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت

يلتقي الزمالك مع نظيره التشادي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأحد 25 سبتمبر 2022، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي في دوري أبطال إفريقيا الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، حيث ستقام مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي في دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

حمادة طلبة يتحدث عن مباراة الزمالك الليلة وتجربة فيريرا مع الفريق#أخبار_ONTime pic.twitter.com/w9pyNyPLsG — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي في دوري أبطال إفريقيا على أون تايم سبورتس، وجاء تردد قناة أون تايم سبورت على النحو التالي:

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم

وكان الزمالك قد انتصر على إليكت سبورت بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيواجه المتأهل من مباراة الزمالك وإليكت التشادي، فريق فلامبو البوروندي في دور الـ32 لدوري الأبطال، وتذاع مباراة الزمالك وإليكت التشادي عبر قناة أون تايم سبورت 1.

الزمالك وإليكت سبورت بث مباشر

ويستضيف نادي الزمالك نظيره إليكت سبورت في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه بثنائية نظيفة من توقيع شيكابالا وزيزو ليقترب أكثر من التأهل للدور المقبل.

ولم يحقق المارد الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا منذ 2002 ووصل إلى النهائي مرتين خلال السنوات الماضية في 2016 و2020 ولكن خسر اللقب.

انتظرونا مع الأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك و اليكت سبورت مع تامر صقر

وضيوف الاستوديو الكابتن (أيمن يونس) و الكابتن (فاروق جعفر) والكابتن (وليد صلاح الدين )

والفقرة التحكيمية مع الكابتن ( أحمد الشناوي ) وتعليق (حاتم بطيشة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/AVHSreWkFS — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022

تردد قناة أون تايم سبورتس ON TIME SPORTS الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم الأحد

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات