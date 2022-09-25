الاحتلال يفرج عن الأسير أبو الخير من جنين

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، عن الأسير المجاهد عناد محمد أبو الخير (35 عامًا) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد اعتقال استمر لـ 11 شهرًا.

والمحرر أبو الخير أسير سابق تعرض للاعتقال أكثر من مرة حيث أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، وهو شقيق الشهيد القائد الميداني في سرايا القدس مهدي أبو الخير الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية بتاريخ 4 مايو عام 2007م.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المحرر أبو الخير بعد اقتحام ومداهمة منزله في بلدة السيلة الحارثية بتاريخ 16 ديسمبر الماضي وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لـ 11 شهرًا.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعد من وتيرة الاقتحام والاعتقال بحق كوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي عقب تصاعد عمليات المقاومة والاشتباك مع قوات الاحتلال في مدن الضفة.