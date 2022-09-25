ما العلاقة بين الشاي ومستوى ضغط الدم؟

أعلن العلماء أن الشاي الأسود والأخضر يتسببان في ارتفاع مستوى ضغط الدم بصورة مفاجئة ولكن بعد دقائق يعود إلى مستواه الطبيعي.

وتشير Daily Express، إلى أن هذه الدراسة كانت مكرسة لتحديد تأثير الشاي بنوعيه الأسود والأخضر في مستوى ضغط الدم.

ويشير الباحثون، إلى أنهم "اعتقدوا من دراستهم لخصائص الشاي الأسود والأخضر، أنه بعد تناول الشاي سوف ينخفض مستوى ضغط الدم المرتفع. بيد أن النتائج كانت غير متوقعة، حيث اتضح أن نوعي الشاي يسببان ارتفاعا مفاجئا في مستوى ضغط الدم الشرياني".

وقد اشترك في التجربة متطوعون أصحاء ومرضى قسمهم الباحثون إلى مجموعتين كان عليهم شرب خمسة أكواب من الشاي الأسود والأخضر على مدار الأسبوع.

وقد أظهرت النتائج، أن كلا من الشاي الأسود والأخضر يسببان ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكنه يعود إلى مستواه الطبيعي بسرعة.

ووفقا للباحثين، تسبب مشروب الشاي بعد 30 دقيقة من تناوله بارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم الشرياني، ولكنه خلال ساعة عاد إلى مستواه الطبيعي.

ويضيف الباحثون، على الرغم من هذه النتائج المفاجئة، تبقى فوائد مشروب الشاي أكثر من ضرره.