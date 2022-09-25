"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الإثنين (26 سبتمبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم الأحد 25/9/2022م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (26 سبتمبر).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من كشف الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (120) من الكشف رقم (2022/33)هنــــــــــــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/37)هنـــــــــــا، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وإحضار حجة عدم ممانعة للأبناء في حال سفرهم مع أحد الوالدَين دون الآخر، لافتة إلى أنها لن يتسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.