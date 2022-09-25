أقوى تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة 1 و2 و 3 و 4 HD و SD الجديد 2023 مباشر على نايل سات

وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل التي توضح لكم تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و2 و 3 و 4 HD و SD الجديد 2023 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث واسعة جدًا من قبل الملايين من الأشخاص في دول الخليج العربي تحديدًا في الامارات العربية من أجل الوصول إلى تردد قناة أبو ظبي الرياضية وهذا الأمر بكل تأكيد جعلنا ندفع أنفسنا في كتابة هذه المقالة التي من خلالها ستتعرفون على الإشارة الجديدة وخطوات ضبطتها بكل اريحية تامة وفي عام 2008 أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارا يقضي بإنشاء شركة أبوظبي للإعلام وإلحاق كافة مؤسسات مؤسسة الإمارات للإعلام بها ، ونكمل معكم باقي المقالة في السطور التالية .

ونلفت لكم انتباهكم إلى أن فريق الموقع ركز في مقالته على تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و2 و 3 و 4 HD و SD الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات ، بعد أن رصدنا وبحسب بيانات جوجل التي أظهرت في إحصاءاتها الأخيرة وجود اهتماما واسعا في متابعتها بسبب المزايا التي تتمتع فيها الفضائية التي يصل ترددها إلى أغلب مناطق القناة وعن التفاصيل فهي في السطور التالية :

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و2 HD الجديد 2023

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح الجودة

ياه سات 12054 أفقي 27500 5/6 HD

عرب سات 11804 أفقي 3/4 SD

نايل سات 12226 أفقي 5/6 SD

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و4 SD 2023

ولقد ارفق لكم فريق الموقع تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و4 SD 2023 في هذا المقطع من الفيديو وهو على النحو التالي:

تردد أبو ظبي الرياضية

أولا: برنامج القرار.

ثانيا: برنامج الشارع الرياضي.

ثالثا: برنامج مع البحار.

رابعا: برنامج في أبو ظبي نلتقي.

خامسا: برنامج طواف الإمارات.

سادسا: برنامج ملك الإشاعات.

سابعا: برنامج الزعيم.

ثامنا: برنامج ضربة البداية.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية نايل سات HD

تكرر: 11526

الاستقطاب: (ح)

القمر الاصطناعي: نايل سات

اتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: عالية الدقة

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على هوت بيرد

التردد على Hotbird بجودة HD

تكرر: 11747

الاستقطاب: (ح)

القمر الاصطناعي: نايل سات

اتجاه: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: عالية الدقة

ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية 2023

القناة القمر الصناعي تردد قنوات أبو ظبي معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح

قناة أبو ظبي الإمارات النايل سات 11938 27500 عمودي V 3/4

ترددات قنوات أبو ظبي النايل سات 12226 27500 أففي H 3/4

ترددات قنوات آبو ظبي العرب سات 11804 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الإمارات النايل سات 11823 27500 عمودي V 3/4

تردد أبو ظبي الإمارات العرب سات 11804 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الأولى +1 بدر (عربسات) 11804 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الرياضية بدر (عربسات) 11804 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الرياضية 2 النايل سات 12226 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الرياضية 2 على بدر (عربسات) 11804 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الرياضية 3 على بدر (عربسات) 11804 27500 أففي H 3/4

تردد ناشيونال جيوغرافيك بدر(عربسات) 11804 27500 أففي H 3/4

تردد ناشيونال جيوغرافيك النايل سات 12226 27500 أففي H 3/4

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 27500 أففي H

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 TürkmenÄlem 12456 27500 عمودي V

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 HD Nilesat 201 12092 27500 عمودي V 5/6

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تحديث تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و2 و 3 و 4 HD و SD الجديد 2023 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات نتمنى أن تكون قد نالت اعجابكم ، كما ونشير إلى أن الفريق يقوم يوما بنشر العديد من الترددات في مقالات عدة .