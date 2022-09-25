آخر خبر بشأن موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022.. الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة 2022، لازال أكثر من 116 ألف مستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية، يسألون عن آخر خبر بشأن موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022.. الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة 2022، التي أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن قرب صرفها، في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشونها حيث يعتمدون على مخصصات الشؤون الاجتماعية، في إعاشة أنفسهم وعوائلهم، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر آخر خبر بشأن موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022.. الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة 2022، .

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 في فلسطين

ونحاول في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نورد لكم آخر خبر بشأن موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة 2022، في حال إقراره بشكل رسمي من وزارتي التنمية الاجتماعية والمالية في رام الله بالضفة المحتلة، كونهما الجهتان المخولتان للحديث والاعلان عن هذا الأمر.

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022، وفي الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2022، خرج وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بتصريح قال فيه إن وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية إلى وزارة المالية، وهناك فحص يقوم به الاتحاد الأوروبي عليها، وهذا يستغرق 3 – 4 أسابيع، حيث ان انتهى أسبوعين من تاريخ تصريحات وزير التنمية، يعني متبقي لتاريخ الصرف أسبوعين آخرين على أقصى تقدير وفق تصريحاته، إلا إن المستفيدين لا يمكنهم الوثوق بالتصريحات قبل أن يتم الإعلان رسميا عن موعد الصرف.

​ موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022

ولا يتوقف المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعي، في البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022، حيث تستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، ويفترض صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات مُعلنة، مرة كل 3 أشهر، ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة 2022، والاعلان الرسمي سيكون من وزارة التنمية الاجتماعية.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

ويستعد 80 ألفاً مستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية من قطاع غزة، و35 الفاً من الضفة الغربية المحتلة، لصرف أول دفعة كاملة من مخصصات ومستحقات الشؤون الاجتماعية، خاصةً بعد إعلان الاتحاد الأوروبي تسليمه الأموال لخزينة وزارة المالية التابعة للسلطة.

وسبق أن أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله عن صرفها شيكات الشؤون لشهر 9 قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ستتمكن من الصرف لما يقارب من 116 ألف مستفيد، بواقع حوالي 137 مليون شيكل".

ويقدم الاتحاد الأوروبي نحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها.

وعلى مدار العامين الماضيين، لم تسلم السلطة منتفعي الشؤون أي مستحقات الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية جراء عدم صرف المخصصات، للمطالبة بصرفها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الاتحاد الأوروبي يُحول أموال مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

وأكد شادي عثمان مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، تحويل مبلغ 28 مليون ونصف المليون للحكومة الفلسطينية برام الله، موضحاً أنّ المبلغ أُودع في خزينة وزارة المالية الفلسطينية وهو لصرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية.

وبيّن عثمان أنّه "بالنسبة لموعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، فالأمر يرجع إلى وزارة المالية الفلسطينية"، قائلاً: "نحن الآن في مرحلة الإجراءات الإدارية ومن المفترض أن تنتهي خلال 10 أيام، ومع نهاية الشهر تكون الوزارة قادرة على صرف شيكات الشؤون الاجتماعية". ​

ماذا قال وزير التنمية الاجتماعية بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون 2022

وفي وقت سابق، أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن أول دفعة كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في 2022، ستصرف في شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، بعد انتهاء جميع الإجراءات الفنية.

وأفاد مجدلاني في حديث صحفي بأن وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 إلى وزارة المالية.

وبعد تحويل الاتحاد الأوروبي المساهمة المالية الخاصة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية لوزارة التنمية الاجتماعية ينتظر المستفيدون من صرف المخصصات موعد صرفها على أحر من الجمر.