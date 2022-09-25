تحديث تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و2 و 3 و 4 HD و SD الجديد 2023 على جميع الأقمار نايل سات وعرب سات

تحديث تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و2 و 3 و 4 HD و SD الجديد 2023 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري تردد قنوات أبو ظبي الرياضية بعدما لاحظنا وجود اهتماما كبيرًا من قبل المتابعين سواء أكانوا في دولة الامارات أو دول الخليج أو العربية الأخرى حيث يريد ابهرت هذه القنوات الرياضية جميع متابعيها بفضل شاشتها التي تذيع بجودة عالية وبدون تقطيع او تشويش حيث تعرض هذه القنوات جميع البرامج الرياضية التي يتم عرضها على القناة بالإضافة إلى الكثير والكثير من المباريات الهامة سواء كانت محلية أم خليجية، وغيرها من المباريات الأخرى ولقد عملنا بكل قوة على وضع تلك التردد وعملية ضبطتها هنا .

وجاء هذا الاهتمام من قبل المتابعين في وضع رابط تحديث تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و2 و 3 و 4 HD و SD الجديد 2023 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بعد أن رأينا وجود اهتمام كبير من المتابعين في الوصول إلى الإشارة بالإضافة إلى خطوات ضبط التردد على شاشات التلفاز وهو ما ستجدونه في السطور التالية :

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و2 HD الجديد 2023

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح الجودة

ياه سات 12054 أفقي 27500 5/6 HD

عرب سات 11804 أفقي 3/4 SD

نايل سات 12226 أفقي 5/6 SD

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و 4 SD 2023

ولقد ارفق لكم فريق الموقع تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و4 SD 2023 في هذا المقطع من الفيديو وهو على النحو التالي:

تردد أبو ظبي الرياضية

أولا: برنامج القرار.

ثانيا: برنامج الشارع الرياضي.

ثالثا: برنامج مع البحار.

رابعا: برنامج في أبو ظبي نلتقي.

خامسا: برنامج طواف الإمارات.

سادسا: برنامج ملك الإشاعات.

سابعا: برنامج الزعيم.

ثامنا: برنامج ضربة البداية.

تردادت قنوات أبو ظبي الرياضية

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية نايل سات 2023

تكرر: 11526

الاستقطاب: (ح)

القمر الاصطناعي: نايل سات

اتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: عالية الدقة

تحديث تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القناة القمر الصناعي تردد قنوات أبو ظبي معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح

قناة أبو ظبي الإمارات النايل سات 11938 27500 عمودي V 3/4

ترددات قنوات أبو ظبي النايل سات 12226 27500 أففي H 3/4

ترددات قنوات آبو ظبي العرب سات 11804 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الإمارات النايل سات 11823 27500 عمودي V 3/4

تردد أبو ظبي الإمارات العرب سات 11804 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الأولى +1 بدر (عربسات) 11804 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الرياضية بدر (عربسات) 11804 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الرياضية 2 النايل سات 12226 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الرياضية 2 على بدر (عربسات) 11804 27500 أففي H 3/4

تردد أبو ظبي الرياضية 3 على بدر (عربسات) 11804 27500 أففي H 3/4

تردد ناشيونال جيوغرافيك بدر(عربسات) 11804 27500 أففي H 3/4

تردد ناشيونال جيوغرافيك النايل سات 12226 27500 أففي H 3/4

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 27500 أففي H

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 TürkmenÄlem 12456 27500 عمودي V

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 HD Nilesat 201 12092 27500 عمودي V 5/6

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على هوت بيرد

التردد على Hotbird بجودة HD

تكرر: 11747

الاستقطاب: (ح)

القمر الاصطناعي: نايل سات

اتجاه: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: عالية الدقة

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تحديث تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1 و2 و 3 و 4 HD و SD الجديد 2023 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات نتمنى أن تكون قد نالت اعجابكم ، كما ونشير إلى أن الفريق يقوم يوما بنشر العديد من الترددات في مقالات عدة .