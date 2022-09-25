بالصور الجهاد الإسلامي تعلن عن شعار الذكرى  الـ 35 للانطلاقة الجهادية

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 25/9/2022، عن شعار الذكرى الخامسة والثلاثين للانطلاقة الجهادية المباركة، والتي توافق السادس من أكتوبر كل عام.

وظهر في الشعار خارطة فلسطين يعلوها فوهة بندقية فوق الرقم 5، وصاروخ فوق الرقم ثلاثة، في إشارة إلى خيار المقاومة.

وحملت الذكرى عنوان (قتالنا ماض حتى القدس) في دلالة واضحة على التمسك بالمقاومة، كخيار وحيد لتحرير فلسطين ومقدساتها، و في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، من اقتحامات وتدنيس وتقسيم زماني ومكاني، إلى جانب اشتداد العدوان على المقدسيين وأهالي الضفة المحتلة بشكل عام.



