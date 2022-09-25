وفاة 3 أطفال أشقاء في طوباس فاجعة تُثير صدمة واستغراب

لازالت وفاة ثلاثة أطفال أشقاء من مدينة طوباس بالضفة المحتلة، تثير ضجة واستغراب، خاصةً أن الأطفال توفوا على فترات متقاربة وبدون أن يصيبهم أي مرض، أو يتعرضون لحادث ما، الأمر الذي جعل قضيتهم مثيرة وتدعو للاستغراب والسؤال عن السبب، بعد أن خرجت العائلة عبر الإعلام للتأكيد أن أطفالها لا تُعاني من أي مرض، وهو الأمر الذي أصاب الشارع الفلسطيني بحالة من الذهول والصدمة.





سبب وفاة أطفال طوباس

فقد أعلنت مصادر محلية عن وفاة أطفال أشقاء من سكان طوباس في غضون عدة أيام وبشكل مفاجئ، دون أن تعرف أسباب ذلك، والأطفال، هم أبناء المواطن فادي عبد الرازق.

فقد المواطن عبد الرازق طفله "نمر" (5 أعوام) وذلك بعد أيام من وفاة ابنته وابنه الآخر وهم من الأطفال.

وبحسب عائلة الأطفال فإنهم لم يتعرضوا لأي مرض، مشيرةً إلى أن أسباب الوفاة دفعت الجهات المختصة بإجراء فحوصات تتعلق بالجينات الوراثية.

ونقلت مصادر إعلامية، عن العائلة قولها إن النتائج السابقة التي تخص شقيقي الطفل نمر لم تثبت وجود أي مرض، ولكن بانتظار نتائج فحوصات تتعلق بالجينات الوراثية.

وأضاف مدير مستشفى طوباس التركي الحكومي، الدكتور محمد سمارة، أن شقيقي الطفل نمر لم يعانيا من أي أمراض مسبقة، فيما سيخضع جثمان الطفل المرحوم نمر للتشريح.

الوالد قال لمراسل صحفي: قبل أسبوعين نام طفلي الصغير والمدلل (جود) بعمر ٣٠ يوم ولم يستفيق من نومه وفجعنا بفقدانه بظروف وصفت انها طبيعية، بعد أسبوع ولم تلتئم جراحي بعد فجعت بوفاة اميرتي وطفلتي الجميلة (ياسمين) بعمر ٤ سنوات بذات الظروف حيث نامت ليلتها الأخيرة وفجعنا صباحا بوفاتها..."

يضيف عبد الرازق:" فور تكرار الأمر خطفت ابني الاخير والأكبر (نمر) إلى مستشفيات ومراكز صحية واجريت له فحوصات شاملة للاطمئنان عليه خوفاً من فجعي بلحاقه بإخوانه وعدت إلى البيت يرافقني فحوصات شاملة تقول أن ابني بخير ولا يشكو من شيء.

يتابع بحسرة وألم:" بالأمس نام ليلته الأخيرة وفجعنا بالصباح بوفاته ولم يتبقَ عندي أحد... فقدت جميع أبنائي بذات الظروف".





نتائج التحقيق في وفاة أطفال طوباس

محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: "التحقيق بوفاة الأطفال الـ 3 فتح لمعرفة الأسباب، والتي حيرت الجميع، وسيعلن عن نتائجه فور الانتهاء منه".

يُشار إلى أن عائلة عبد الرازق فقدت ثلاثة من أطفالها في غضون أسابيع، حيث فقد المواطن فادي طفله جود بعمر شهر، ليفقد بعدها بأسبوع طفلته ياسمين ذات الأربع سنوات، ويوم أمس توفى طفله نمر، عن عمر ناهز خمس سنوات .





