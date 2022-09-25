رسائل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2022- حالات واتساب اليوم الوطني السعودي- بدأ الشعب السعودي يبحث عن أجمل الرسائل التي تساعدهم في ارسالها للأهل والأصدقاء وذلك لنشر فرحتهم الكبيرة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 92، والذي يصادف يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري، لذا يبحثون عن رسائل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2022- حالات واتساب اليوم الوطني السعودي.

رسائل بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2022

اليوم الوطني السعودي Saudi National Day هو اليوم التي تأسست فيه المملكة العربية السعودية والتي كان يطلق عليها قديماً مملكة الحجاز، وذلك وفق مرسوم أصدره مؤسس المملكة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في عام 1932.

رسائل اليوم الوطني السعودي

مبارك هذا اليوم الحافل بإنجازات كبيرة للمملكة العربية السعودية.

هذا اليوم يُمثّل يوم فخر، واعتزاز، وشرف كل سعوديّ منتمٍ إلى وطنه.

اليوم الوطني هو اليوم الأسمى في تاريخ المملكة السعودية.

اليوم الوطني يُمثل حادثًا تاريخيًّا من أهم الأحداث التي عايشتها المملكة.

من أجمل رسائل اليوم الوطني السعودي، كل عام، والشعب السعوديّ في أمان الله، وفي كنفه، وفي رعايته.

كل عامٍ، والمسلمون في مشارق الأرض، ومغاربها يعتمدون المملكة الوجهة الإسلاميّة الكُبرى.

كلّ عام، والأمة الإسلاميّة، تؤدي مناسكها الدينيّة في المملكة العربيّة السعودية.

كل عامٍ، وبلاد الحرمين الشريفين من أطهر البقع على وجه الأرض.

كلّ عام، والمملكة محفوفة بحف الله -عز وجلّ- ورعايته، وبجندها الذي يبذُل الغالي والنفيس من أجل حمايتها.

من أجمل رسائل اليوم الوطني السعودي، كل عام، والمملكة من أرقى البلاد العربية تدُيّنا، وأخلاقًا، ورُقيًّا كما اعتدناها قبل ذلك.

حفظ الله المملكة ممن يُظهر لها الحب، ويُضمر في داخله الحقد، والغلّ منها.

رسائل اليوم الوطني السعودي، جعل الله المملكة العربية السعودية خير الأوطان، وخير بلاد الله في أرض الله.

متى موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022؟

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وسوف تستمر الإجازة حتى يوم السبت 24 سبتمبر 2022.

كلمات عن اليوم الوطني السعودي

كلمات عن اليوم الوطني السعودي، كل عام والسعودية بألف خير.

كل عامٍ وأنت في خيرٍ وسرور بمناسبة اليوم الوطنيّ يا قطعة من أرض الجنّة.

كل عامٍ ووطني بألف خير.

كلمات عن اليوم الوطني السعودي، عيد وطنيّ سعيد لشعبها الغالي.

أدام الله علينا وعليكم الأمن والأمان.

لأنّك وطني الذي أُحب ولم أُحب يومًا سواه، لأنكَ المجد الذي يوقظ الهمة بداخلي.

ويعلو بي فوق قمةِ جبلِ طويق، أحبكَ دائما وأبدا ياوطني

وطني الحبيب، أنت فخر لكل من خطى على أرضك.

اليوم هو يوم العزة والفخر والكرامة، دام شموخك يا وطني السعودية.

كلمات عن اليوم الوطني السعودي، كيف لي آلا أفخر وأنا أنتمي إلى وطني المملكة العربية السعودية.

اليوم هو يوم شموخ الرأس عاليًا، كل عام ووطني السعودية بخير.

اللهم اشمل قبلة المسلمين برعايتك وحمايتك، عاشت المملكة ودامت لشعبها.

كل عيد وطني السعودية في مقدمة بلاد الشرق، كل عام وأنتم بخير.

كلمات عن اليوم الوطني للسعودية، كل عام ومملكة الأوطان قوية وعزيزة ومتحدة دائماً.

قصائد سعودية عن اليوم الوطني السعودي 92

أهني النفس بأفراح السعودية … دامي سعودي لزوم النفس أهنيّها

نفسي سعودية وبالخص نجدية … يا كيف ما يفرح اللي قد نشأ فيها

مشاعري من صميم القلب جدية … مشاعر صادقة والشعر يرويها

شعر نزيه بدون حقوق نقدية … كله غلا للسعودية ومن فيها

لا يا قصيدي عليك اليوم رديه … عاهدتني وانت بأذن الله توفيها

خابرك ما فيك من طبع اليهودية … توعد وتوفي وانا خابرك راعيها

ما بي بيوت على ما قال عادية … أبغي بيوتاً تحب الناس توحيها

ما دام جوك عليه غيوم رعدية … بل الكبود العطاشا لين ترويها.

أنا السّعودي رايتي رمز الإسلام.. وأنا العرب واصل العروبة بلادي

وأنا سليل المجد من بدأ الأيام … الناس تشهد لي ويشهد جهادي

أمشي على الدنيا وأنا رافع الهام … وافخر على العالم وأنا أجني حصادي

إذا تأخّر بعضهم رحت قدّام … وإذا توارى خايفٍ قمت بادي

إن جيت ساحات الوغَى صرت قدّام … وإن صرت بلْحالي فلانيب عادَي

وأظهر على غيري إذا صرت بزْحام … عقيد قومٍ بالطّبيعة ريادي.