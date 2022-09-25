سرحان يحدد موعد الانتهاء من مشاريع الإسكان المصرية وآلية التسجيل فيها

أكد م. ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال والإسكان بغزة، اليوم الأحد، مشاريع الإسكان المصرية الثلاثة تسير بشكل متفاوت ونتوقع انتهاء العمل فيها بشكل كامل منتصف العام القادم.

وقال سرحان في تصريح صحفي: إن مجموع العمارات السكنية للمشاريع المصرية، 117 عمارة، بإجمالي 2500 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة أماكن وهي "دار 1" في مدينة الزهراء تشمل 73 عمارة سكنية و"دار 2" في منطقة الكرامة تشمل 22 عمارة و"دار 3" في المدرسة الأمريكية تشمل 22 عمارة.

وأضاف : "وضعنا آلية للاستفادة من الوحدات السكينة المصرية وهي بنفس آلية "حمد"، والأولوية بالإسكان لمن ليس لهم سكن وللمستأجرين بنظام الدفعة المقدمة وأقساط شهرية".

وأوضح سرحان، أنه بعد الخطة التالية من انتهاء بناء الوحدات السكينة، سيتم الإعلان عن رابط، من خلاله يتم التسجيل للاستفادة وفق معايير محددة وبعدها يتم اختيار الأسماء بنظام القرعة لمن تنطبق عليها الشروط.

وأشار إلى أن الوزارة تنتظر بأن يتم الاتفاق مع المصريين حول الآلية التي تم وضعها للاستفادة من الوحدات السكنية باعتبارهم شركاء في مشروع الإسكان.