متى شهر التوعية حول سرطان الثدي- أعراض سرطان الثدي- يحتفي العالم أجمع كل عام بشهر التوعية حول سرطان الثدي، حيث يعتبر سرطان الثدي من السرطانات القابلة للشفاء، وهو واحد من أكثر أمراض السرطان شيوعاً بين النساء، وكلما كان كشف سرطان الثدي باكراً كلما كانت خطة العلاج والتدبير أسهل، لذا فهو يمكن الشفاء منه بسهولة، لذا يجب التوعية من مخاطره والبحث عن سبل علاجه بسهولة، لذا هناك شهر يتم التوعية منها، ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، وموعد شهر التوعية حول سرطان الثدي- أعراض سرطان الثدي.

شهر التوعية حول سرطان الثدي

ما هو مرض السرطان؟

مرض السرطان هو مجموعة كبيرة من الأمراض المختلفة يجمع بينهما أن خلية معينة وهي الوحدة الأساسية لبناء الجسم، تصبح لأسباب غير معروفة بشكل كامل غير طبيعية من حيث أنها تقوم بالانقسام المتكرر بدون تحكم مع فقدها القدرة على أداء وظيفتها بشكل جزئي او كامل.

شهر التوعية حول سرطان الثدي

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شهر تشرين الأول "أكتوبر" هو شهر التوعية حول سرطان الثدي Breast Cancer، والهدف منه رفع مستوى الوعي والدعم للتوعية والكشف المبكر، وتوفير العلاج والرعاية التلطيفية لكل من تعاني من سرطان الثدي.

ويُعد سرطان الثدي من أكثر الأمراض السرطانية انتشارًا عند النساء، ويتكون سرطان الثدي عندما تنمو خلايا غير طبيعية في نسيجه، وعلى الرغم من أنه قد يصيب الرجال أيضًا؛ لذلك يتم تفعيل شهر أكتوبر كاملاً من كل عام للتوعية عن سرطان الثدي منذ عام 2006 ميلادي.

الفحوصات الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة للكشف عن سرطان الثدي؟

المرأة فوق سن الـ 40 يجب أن تعمل فحص ماموغرام وما يسمى "الكشاف" أو التصوير الشعاعي للثدي مع فحص سريري عند الطبيب.

المرأة تحت سن الـ 40 يعني من سن الـ 30 من الأفضل أن تعمل فحص المرأة فحص سريري وفحص التراساوند على الأقل مرة في السنة.

أسباب عدم تصوير ماموغرام لثدي اللمرأة الأقل من سن الـ 40

لأنه فحص ماموغرام هو تصوير شعاعي سوف يظهر من خلال النسيج من نوع معين، وكلما كانت المرأة أصغر يكون الثدي أكثر كثافة مما يمنع من ظهور أي شيء من التصوير ويمنع من مرور الإشعاع في الثدي، أما عندما تصبح المرأة فوق سن الـ 40 يصبح الثدي أقل كثافة ودهني ويصبح ماموغرام واضح.

شهر التوعية حول سرطان الثدي

ما الفرق بين الفحص المبكر لسرطان الثدي في العيادة والفحص الذاتي؟

الفحص الذاتي يكشف لنا الموجود والأعراض الموجودة مثل وجود كتلة وطفح جلدي أو تغيرات معينة، أما إذا وجد تغير بسيط في النسيج وهذا التغيير عادةً يسبق السرطان لن يكون له أي أعراض ولن نسطيع أن نجده من خلال الفحص الذاتي، يجب عمل تصوير بالماموغرام لاكتشاف المرض ووجود النسيج الذي يسبق السرطان، وهي بداية تغير الخلايا، وهذا هو هدف الماموغرام.

أفكار شائعة تسبب لنا التأخر حول الكشف عن سرطان الثدي

الخوف والرعبة.

هناك إشاعات حول أن الماموغرام يسبب سرطان الثدي والإشعاع يسبب سرطان الثدي.

الخجل من وجود رجال في مراكز فحص سرطان الثدي.

الافتراض بعدم وجود وقت كافي.

ما علاقة شهر أكتوبر بسرطان الثدي؟

علاقة شهر أكتوبر بمرض سرطان الثدي، حيث عُرف شهر أكتوبر بـ"أكتوبر الوردي"؛ وذلك من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي، ولتجنب الإصابة بسرطان الثدي، واتخاذ اللون الوردي شعاراً لتلك المبادرة، مع الكثير من الأعمال الخيرية التي تساعد في رفع التوعية بشكل أكبر بهذا المرض الخطير.

أعراض سرطان الثدي المبكرة

ظهور عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط أو كتلة.

تورم وانتفاخ في الثدي.

خروج إفرازات من منطقة الثدي.

تجعد في الجلد أو تغير في حجم وشكل الثدي.

انعكاس حلمة الثدي.

حكة في الثدي.

وجود تقرحات قشرية أو طفح جلدي حول الثدي.

أعراض سرطان الثدي في سن العشرين

الإحساس بالألم في المنطقة التي تظهر فيها الكتلة.

تغيرات الثدي كالاختلاف في حجمه أو محيطه أو قوامه أو درجة حرارته.

تغيرات في حلمة الثدي مثل الإحساس بالحكة والحرقان فيها أو إنها تكون مسحوبة للداخل.

وجود إفرازات غير عادية من الحلمة شفافة أو فيها دماء أو لونها أصفر أو أخضر أو بني.

تقشر على سطح الثدي فيكون شبه البرتقالة.

أعراض سرطان الثدي في سن الأربعين

ظهورالدمامل

تهيج الجلد

إفرازات حلمة الثدي

ظهور النمش

البقع الحمر أو الكدمات

حدوث تغيرات في حلمة الثدي

تغير في أنسجة البشرة

التورم في الثدي

تغير في شكل أو حجم الثدي

النساء الاكثر عرضة للإصابة بـ سرطان الثدي

النساء اللواتي أعمارهن ما فوق 40 سنة

النساء اللواتي لديهن تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الثدي

أنواع سرطان الثدي

سرطانات الثدي الغازي

سرطانات الثدي غير الغازية

سرطان الثدي السلبي الثلاثي

سرطان الثدي الالتهابي

خطوات تدمير الخلايا السرطانية

لقد ازداد عدد حالات الإصابة بمرض السرطان من 3 إلى 4 أضعاف مقارنة بقبل 50 سنة، وعدد الإصابة بمرض السرطان يرجع إلى أسلوب الحياة الخاطىء، النمط الغذائي الملىء بالسموم الغذائية والبيئية والغير صحي، ولخبطة في الهرمونات، والضغوطات النفسية.

1- تجويع الخلايا السرطانية، تعتبر الخلايا السرطانية مثل أي خلايا أخرى في الجسم فهي تحتاج السكر وتحتاج الجلوكوز لتساعد على الطاقة والتكاثر والانقسام، وأفضل خطوة لتجويع الخلايا السرطانية هو قطع السكر المصنع نهائياً، مثل السكر الأبيض والبني والعسل الغير طبيعي.

أما السكر الطبيعي يمكنك تناوله باعتدال مثل الفواكة أو العسل الطبيعي، قللوا قدر المستطاع منها لكنها تبقى أفضل من السكر الصناعي.

2- خلق بيئة غير صحية وغير ملائمة للخلايا السرطانية.

3- تقوية جهاز المناعة، لأنه جهازك المناعي هو سلاحك الوحيد للقضاء على الخلايا السرطانية.

4- تنشيط وتعزيز عملية الديتوكس في الجسم.