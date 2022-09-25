تحديث تردد قناة اون دراما ON Drama الجديد مباشر HD 2023 جميع الأقمار نايل وعرب سات

تحديث تردد قناة اون دراما ON Drama الجديد HD 2023 جميع الاقمار نايل وعرب سات ، ويبحث مئات الآلاف من الأشخاص في جميع الدول العربية عن كامل التفاصيل التي توصلهم حقًا إلى معرفة تردد قناة اون دراما التي تمتاز في أنها تحصد ملايين المشاهدات على شاشتها بسبب المسلسلات والأفلام التي تعرضها على مدار الساعة ويمكن لكافة الأشخاص والباحثين عليه من التعرف عليه بكل اريحية تامة كما أنها تفوق على العشرات من الفضائيات وما زالت تحقق النجاح تلو النجاح وهي تعد قناة ترفيهية فضائية مصرية خاصة تبث على القمر المصري نايل سات وما يميز ترددها انه يبث بشكل مجان وعن التفاصيل فهو على النحو التالي:

تردد قناة اون دراما oe على نايل سات HD

وقد وضع لكم فريق الموقع نبذة عامة عن قناة ON E ، حيث تعد قناة أون دراما قناة ترفيهية فضائية مصرية خاصة تبث على القمر المصري النايل سات. تأسست في 6 من أكتوبر عام 2008.

ونستكمل معكم باقي المقالة ، إذ كان يملكها رجل الأعمال التونسي طارق بن عمار والمصري نجيب ساويرس بنسب مختلفة حتى مايو 2016 حيث استحوذ عليها أحمد أبو هشيمة عن طريق شركته إعلام المصريين، كما حازت القناة على اعجاب الملايين من المشاهد في مختلف الدول العربية وهو ما دفعهم إلى الطلب على تردد قناة أون دراما ON Drama الجديد HD 2023 .

تردد قناة اون دراما الجديد 2023

تمكنت قناة On Drama من تحقيق نجاح كبير من خلال عرض العديد من المسلسلات والبرامج التي كانت يظهر في رمضان. عمل هذا على جذب انتباه مجموعة كبيرة من المشاهدين لمتابعة ما يتم عرضه على قناة On Drama.

تردد قناة اون دراما على النايل سات

التردد: 11785.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

مسلسلات قناة اون دراما الجديدة HD

أسم المسلسل العرض الأول الإعادة الأولى الإعادة الثانية الإعادة الثالثة أيام العرض تاريخ عرض الحلقة الاولى

القيصر 6 مساءاً 1 صباحاً 11 صباحاً يومياً 31 أغسطس 2022

قمر هادي 6 مساءاً 2 صباحاً 12 ظهراً يومياً 14 سبتمبر 2022

طاقة حب 8 مساءاً 3 صباحاً 7 صباحاً 2 ظهراً يومياُ 31 يوليو 2022

في اللا لا لاند 9 مساءاً 4 صباحاً 1 ظهراً يومياً 14 سبتمبر 2022

طير بيا قلبي 10 مساءاً 6 صباحاً 10 صباحاً 5 مساءاً من السبت للاربعاء 12 سبتمبر 2022

يوتيرن 11 مساءاً 5 صباحاً 9 صباحاً 4 عصراً من السبت للاربعاء 20 أغسطس 2022

لدينا أقوال أخرى 12 منتصف الليل 8 صباحاً 3 ظهراً من السبت للاربعاء 20 أغسطس 2022

ويمكنك من خلال التردد السابق الاستمتاع بمشاهدة ممتازة وعالية الجودة على قناة ON Drama. وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون المقالة التي هي بعنوان تردد قناة أون دراما ON Drama الجديد HD 2023 ان تكون قد نالت اعجابكم .