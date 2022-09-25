سعر الذهب في الأردن عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 25-9-2022 حيث وصلت عمليات البحث في نهار هذا اليوم بمئات الالاف من جميع انحاء محافظات المملكة الأردنية الهاشمية في الوصول إلى سعر الذهب اليوم في الأردن بالدولار والليرة ولقد قام فريق موقع فلسطين اليوم بالتركيز الكبير في هذه المقالة على وضع كامل التفاصيل التي توصلكم إلى الأسعار ويترتب على جميع المتابعين وزار هذه السطور إلى الحرص الشديد على متابعتها كاملة مع العلم أن الفريق يضع أسعار هذا المعدن النفيس يوميا في سلسلة مقالات عدة وفيما يلي الأسعار بجميع عياراته .

سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 25-9-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 37.51 دينار $52.91

سعر الذهب عيار 22 34.39 دينار $48.50

اسعار الذهب عيار 21 32.82 دينار $46.29

اسعار الذهب عيار 18 28.14 دينار $39.68

سعر الذهب عيار 14 21.88 دينار $30.86

سعر الذهب عيار 12 18.76 دينار $26.45

اسعار أوقية الذهب 1,167 دينار $1,645

اسعار جنيه الذهب 262.60 دينار $370.36

اسعار كيلو الذهب 37,513 دينار $52,907

سعر الذهب في الأردن اليوم للبيع والشراء



سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 سبتمبر 37.51 32.82 28.14 21.88 18.76

23 سبتمبر 37.51 32.82 28.13 21.88 18.75

22 سبتمبر 38.14 33.38 28.61 22.25 19.07

21 سبتمبر 38.18 33.40 28.63 22.27 19.09

20 سبتمبر 37.98 33.23 28.49 22.16 18.99

19 سبتمبر 38.21 33.44 28.66 22.29 19.11

18 سبتمبر 38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

17 سبتمبر 38.23 33.45 28.67 22.30 19.12

16 سبتمبر 38.18 33.41 28.64 22.27 19.09

15 سبتمبر 37.96 33.22 28.47 22.14 18.98

في نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في الأردن عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 25-9-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .