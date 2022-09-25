بالأسماء: 30 أسيراً إدارياً يشرعون في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام

من المقرر، أن يشرع اليوم الأحد 25/9/2022، 30 أسيراً إدارياً داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام تحت شعار "قرارنا حرية .. إضرابنا حرية".

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن 30 أسيراً إدارياً داخل سجون الاحتلال يشرعون يوم غدٍ الأحد في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام تحت شعار "قرارنا حرية .. إضرابنا حرية"، وذلك احتجاجًا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري، وقد ينضم إليهم أسرى آخرون خلال الأيام القادمة.

ووفقاً للوزارة، تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد وتيرة الاعتقال الإداري بشكل لافت وضمن خطوات الأسرى لمواجهة هذا الاعتقال التعسفي لوقفه أو تقنينه على الأقل.

وتخطت أعداد الأسرى الإداريين داخل السجون خلال الفترة الماضية لأكثر من 700 أسير.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسماء أسراها الـ 30 الذين سيبدؤون إضرابا عن الطعام يوم غد الأحد، رفضا للاعتقال الإداري، ومن أجل انتزاع حياتهم من بين أنياب السجان الصهيوني.

وذكر بيان صادر عن أسرى الجبهة بأن إدارة السجون تحاول "الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع الأسرى الإداريين وتقديم عروض لهم، ولكن هناك تشبثاً واضحاً من الأسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري".

وفيما يلي قائمة بأسماء الأسرى الثلاثين الذين سيشرعون بالإضراب غداً، ومن المقرر أن تنضم لهم دفعات أخرى من الأسرى)، وتشمل مجموعة الثلاثين الذين سيباشرون غدا الإضراب التالية أسماءهم:

1. نضال أبو عكر.

2. إيهاب مسعود.

3. عاصم الكعبي.

4. أحمد حجاج.

5. ثائر طه.

6. رامي فضايل.

7. لطفي صلاح.

8. صلاح الحموري.

9. غسان زواهرة.

10. كنعان كنعان.

11. أشرف أبو عرام.

12. غسان كراجة.

13. صالح أبو عليا.

14. عوض كنعان.

15. ليث كسابرة.

16. صالح الجعيدي.

17. باسل مزهر.

18. مجدي الخواجا.

19. جهاد شريتح.

20. هيثم سياج.

21. مصطفى الحسنات.

22. عزمي شريتح.

23. محمد أبو غازي.

24. أحمد الخاروف.

25. نصرالله البرغوثي.

26. محمد فقهاء.

27. تامر الحجوج.

28. رغد شمروخ.

29. زيد القدومي.

30. سنار حمد.