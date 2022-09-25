سرايا القدس-كتيبة نابلس تنصب كميناً لقوة صهيونية اقتحمت حي المساكن بنابلس

أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، تصديها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت حي المساكن شرق نابلس بالضفة المحتلة، فجر اليوم الأحد 25/9/ 2022.

وكمن مجاهدو سرايا القدس - كتيبة نابلس، للقوات الصهيونية التي اقتحمت المدينة، وأمطروها بصليات من الرصاص والقنابل المتفجرة بالقرب من عسكر أثناء انسحابها من حي المساكن شرق مدينة نابلس.

واستشهد شاب، وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد 25/9/2022، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة نابلس، بالضفة المحتلة

وأكدت مصادر محلية، استشهاد الشاب سائد الكوني في العشرينيات من العمر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الطور بالمدينة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن ثلاثة مواطنين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين اشرف كوسا من حي التعاون، وتقي الدين بوشكار من حي المساكن الشعبية، في مدينة نابلس.