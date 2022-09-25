محدث بالفيديو والصور شهيد وثلاثة جرحى برصاص الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

استشهد شاب، وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد 25/9/2022، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، بالضفة المحتلة

وأكدت مصادر محلية، استشهاد الشاب سائد الكوني في العشرينيات من العمر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الطور بالمدينة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن ثلاثة مواطنين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أشرف كوسا من حي التعاون، وتقي الدين بوشكار من حي المساكن الشعبية، في مدينة نابلس.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس الحداد اليوم في مدينة نابلس، والذي يقتصر على تنكيس الأعلام مع عدم إقامة أي مظاهر فرح، فيما تفتح المحال التجارية أبوابها كالمعتاد.

وفي حين لم تعلن أية جهة رسمية فلسطينية اسم الشهيد أو المصابين، واقتصر بيان وزارة الصحة الفلسطينية على ذكر "إصابة شاب بالشظايا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على نابلس"، أصدرت مجموعة "عرين الأسود" بيانا نعت خلاله الشهيد الكوني وقالت إنه استشهد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال.