سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 25 -9- 2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهو من العملات الهامة في سوريا والتي تحظى بمتابعة كبيرة من التجار والمستثمرين، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

استقرار سعر الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من اليوم الأحد 25-9-2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





سعر الدولار اليوم في سوريا

حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 4565 ليرة للشراء، و4590 ليرة للبيع، مقابل 4550 ليرة للشراء، و4570 ليرة للبيع خلال تداولات أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

وقال البنك المركزي السوري، في بيان الإثنين الماضي، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ سعر السوق السوداء المستخدمة في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة. وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 للدولار.

سعر اليورو والاسترليني في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 4481 ليرة للشراء، و4511 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5131 ليرة للشراء، و5169 ليرة للبيع، ةهة نفس السعر الذي سجله بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1212 ليرة للشراء، و1222 ليرة للبيع، اي أنه لم يشهد أي تغير عن أسعار تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1240 ليرة للشراء، و1250 ليرة للبيع مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 14747 ليرة للشراء، و14853 للبيع، أي أنه لم يشهد أي تيغر عن تعاملات اليوم السابق