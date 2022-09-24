أسعار الذهب اليوم في اليمن الأحد 25 سبتمبر 2022.. ارتفاع طفيف

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في اليمن خلال تعاملات الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022، رغم هبوط "النفيس" عالميًا لأدنى مستوى منذ أبريل 2020.

وتشهد الأسواق العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في اليمن

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في اليمن، خلال التعاملات المسائية، إلى 13.247 ألف ريال (52.91 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في اليمن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 11.591 ألف ريال (46.29 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في اليمن، إلى 9.935 ألف ريال (39.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في اليمن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 7.727 ألف ريال (30.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في اليمن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في اليمن، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 411.967 ألف ريال (1645 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في اليمن (8 جرامات من عيار 21) نحو 92.728 ألف ريال (370.36 دولار).