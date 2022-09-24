أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 25-9-2022

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تراجع أسعار الذهب في الأردن

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم الأحد 25-9- 2022، وسط ركود في الأسواق لعمليات البيع والشراء.





أسعار عيارات الذهب المختلفة في الأردن

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، إلى 37.51 دينار (52.91 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 32.82 دينار (46.29 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، إلى 28.14 دينار (39.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 21.88 دينار (30.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، اليوم، تراجعًا إلى نحو 1.167 ألف دينار (1645 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 262.60 دينار (370.36 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب نهاية تعاملات الأسبوع أمس بأكثر من 1% مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل نيسان.