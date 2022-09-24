أسعار الذهب في تونس خلال تعاملات اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في تونس اليوم، حيث ارتفعت أسعار الذهب في تونس تزامنا مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في تونس

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في تونس، اليوم إلى نحو 174.44 دينار (52.91 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في تونس (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 152.63 دينار (48.50 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في تونس، إلى نحو 130.83 دينار (39.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في تونس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 101.75 دينار (30.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في تونس

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في تونس، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعا إلى نحو 5.425 ألف دينار (1645 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في تونس (8 جرامات من عيار 21) نحو 1.221 ألف دينار (370.36 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 25 دولارًا، في نهاية تعاملات الجمعة نهاية تعاملات الأسبوع، لتسجل أقل مستوى في أكثر من عامين، مع ارتفاع العملة الأمريكية.