بالفيديو ماكينة هالاند لا تهدأ في التهديف!

تواصل ماكينة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي التهديفية الدوران دون توقف منذ بداية الموسم الحالي.

ويُشار إلى أن هالاند، البالغ من العمر 22 عاما يقدم مستويات استثنائية هذا الموسم، منذ بداية رحلته مع مانشستر سيتي قادما من بروسيا دورتموند.

وتواصلت رحلة التألق مع منتخب النرويج، حيث سجل هدفا خلال الخسارة أمام سلوفينيا 1-2 ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، مساء السبت.

وفي الدقيقة 47 من عمر المباراة، افتتح هالاند التسجيل للنرويج من تسديدة قوية سكنت شباك يان أوبلاك حارس سلوفينيا.

وبذلك، بلغ عدد أهداف هالاند سواء مع مانشستر سيتي أو النرويج في كل البطولات، 15 هدفا خلال هذا الموسم، وهو رقم استثنائي.ويتربع هالاند على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 11 هدفا بفارق 5 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه، وهو أقوى المرشحين لجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، سجل هالاند 3 أهداف في أول جولتين من دور المجموعات أمام إشبيلية وبروسيا دورتموند.

جدير ذكره أنه باستثناء مباراة الدرع الخيرية بين السيتي وليفربول في بداية الموسم، فإن هالاند شارك في أهداف مانشستر سيتي والنرويج بكافة المباريات حتى الآن، سواء بالتسجيل أو الصناعة.