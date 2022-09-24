الرابطة الإسلامية تنظم استقبالاً لطلبة الكلية الجامعية في غزة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد

نظمت الرابطة الإسلامية – إقليم غزة الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استقبالاً لطلبة جامعة الأقصى - غزة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد

بدوره هنأ مسؤول ملف الجامعات في الرابطة الإسلامية محمود شلَّح طلبة جامعة الأقصى بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد، معربًا عن تمنياته لهم حياة دراسية ملؤها النجاح، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والعمل المتواصل لتحقيق مستويات متقدمة في مجالات تخصصاتهم.

وأكد شلَّح على أنَّ الرابطة الإسلامية تلازم الطلبة في كل المراحل والمحطات الدراسية بهدف الارتقاء بهم والوصول بهم إلى بر التميز والتألق.

بدوره أكد ممثل الرابطة الإسلامية في سكرتارية الأطر الطلابية محمود أبو سمعان أن استقبالات الطلبة في جامعات وكليات قطاع غزة يتم تنسيقها مع باقي الأطر الطلابية للخروج بصورة بهية وتكميلاً للعلم الفلسطيني، ومن باب زرع الوحدة بين نفوس الطلبة

وقام وفدٌ من الرابطة الإسلامية بجامعة الأقصى – غزة بجولة زيارات ميدانية لموظفي الجامعة، إضافةً إلى زيارة القائم بأعمال رئيس الجامعة أ.د. أيمن محمود صُبح في مكتبه، وتهنئتهم بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد