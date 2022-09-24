الجهاد الاسلامي ينعى الشهيد المقدسي محمد أبو كافية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم السبت الشهيد المقدسي، محمد "أبو كافية"ـ الذي استشهد في جريمة اعدام بدم بارد برصاص الاحتلال.

و أوضح بيان صادر عن الحركة أن الجريمة النكراء مثال واضح على المستوى الإرهابي للاحتلال، في إصابة واعتقال وقتل أبناء شعبنا المدنيين والعزل.

و فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد المقدسي المعلم محمد أبو كافية

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد: محمد علي عوض "أبو كافية" (36 عامًا)، من بلدة بيت اجزا شمال غرب القدس، الذي ارتقى في جريمة إعدام عقب إصابته واعتقاله على يد جنود الاحتلال قرب نابلس اليوم السبت.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد المعلم محمد، لنؤكد أن هذه الجريمة النكراء مثال واضح على المستوى الإرهابي للاحتلال، في إصابة واعتقال وقتل أبناء شعبنا المدنيين والعزل.

إن تصاعد عمليات القتل المتعمد والمباشر انعكاس لسياسة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وستزيد من جذوة المواجهة والاشتباك لصد وردع الرصاص الحاقد عن صدور أهلنا.

ندعو إلى وحدة شعبنا وجماهيرناوجماهيرناة الصامدة في كل مكان والتي تضرب نموذجاً في الصبر والصمود رغم كل الانتهاكات الصهيونية وخاصة في القدس المحتلة.

نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد وتلاميذه، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ونعاهد شهداءنا على الوفاء لدمهم الطاهر حتى نيل حريتنا وكرامتنا.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

السبت 28 صفر 1444هـ - 24 سبتمبر/2022م